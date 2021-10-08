Литва: мигранта из Ирака будут судить за хранение детской порнографии

В суд передано дело, в котором гражданин Ирака, который незаконно пересек границу Литвы с Беларусью, обвиняется в хранении детской порнографии.

Как сообщила в четверг прокуратура, видеозаписи порнографического характера с участием детей были обнаружены в телефона 22-летнего гражданина Ирака. Он был задержан сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) после незаконного перехода литовско-белорусской границы в конце июля.

В ходе личного досмотра нелегала был изъят его мобильный телефон, в котором он хранил, как предполагается, видеозаписи порнографического характера с участием детей. Свою вину гражданин Ирака не признает.

Он ожидает суда под стражей. За подобное преступление ему грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.