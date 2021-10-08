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2021.10.08 09:22

Литва: мигранта из Ирака будут судить за хранение детской порнографии

BNS, LRT.lt2021.10.08 09:22
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В суд передано дело, в котором гражданин Ирака, который незаконно пересек границу Литвы с Беларусью, обвиняется в хранении детской порнографии.

Как сообщила в четверг прокуратура, видеозаписи порнографического характера с участием детей были обнаружены в телефона 22-летнего гражданина Ирака. Он был задержан сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) после незаконного перехода литовско-белорусской границы в конце июля.

В ходе личного досмотра нелегала был изъят его мобильный телефон, в котором он хранил, как предполагается, видеозаписи порнографического характера с участием детей. Свою вину гражданин Ирака не признает.

Он ожидает суда под стражей. За подобное преступление ему грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва
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