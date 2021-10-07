Российский «террорист»-электрик приплыл по озеру в Литву: Вильнюс ассоциирую со своим родным городом

Электрик из Тверской области, бывший председатель городского отделения партии "Яблоко" Владимир Егоров в России обвиняется в оправдании терроризма и призывах к экстремизму. После неудачной попытки скрыться в Украине он в итоге решился на побег в Литву, куда с территории Беларуси буквально приплыл по озеру.

Сейчас Владимир живет в Вильнюсе и говорит, что словно второй раз родился. «Я Вильнюс ассоциирую со своим родным маленьким городом, все вокруг зелёное, а в Москве я прожил два месяца и попросил, чтобы меня поскорее оттуда убрали на дачу», - сказал он в интервью LRT.lt.

Владимир Егоров был до поры до времени простым электриком в небольшом российском городе Тропец, пока не стал с коррупцией. Местные власти, вместо того, чтобы решать проблемы, объявили войну, в итоге на электрика было заведено несколько уголовных дел.

В 2017 году после возбуждения первого уголовного дела Егоров бежал в Украину, но был выдворен в Беларусь, где был задержан КГБ и передан России.

Наконец, 21 июня Егоров и его спаситель с семьей пересекли границу с Беларусью. Довезли до озера вблизи литовской границы и высадили, а помогавшая ему семья направилась дальше вдоль границы, отвлекая на себя возможную погоню.

Владимир Егоров / D. Umbraso/LRT nuotr.

Чтобы попасть в Литву, В. Егорову, вооружившемуся ластами и термомешком, пришлось переплывать озеро…

- Владимир, вы электрик, как получилось, что вас стали преследовать в России?

- Да, я электрик, это моя основная профессия. Преследовать меня стали за то, что я стал бороться со всем этим беспределом, коррупцией. Я это делал по примеру А. Навального, но на примере одного районного центра, а не всей России.

Сам я из города Торопец. Это маленький город, в котором проживает 16 тыс. жителей. Там, например, в системе здравоохранения много проблем - роддомы закрываются, больницы закрываются. Я начал забрасывать местные власти претензиями, вопросами, почему нет этого, почему нет того. Они были вынуждены реагировать и отправлять мне отписки, эти отписки я публиковал в социальной сети «ВКонтакте». Это группа местного сегмента, для жителей города, это были словно местные СМИ.

Моя цель была показать людям, как это все у нас происходит. Например, у нас морг как бы есть, но вроде его как бы нету. Мне пишут официально ответы, что он есть, функционирует, а на самом деле он отдан под частные услуги и жителям приходится платить за то, что им положено бесплатно. Потом я занялся расследованием краж песка из песчаных карьеров, за что меня и начали преследовать - поджигали дом, били стекла.

«Валить надо главную кремлевскую крысу»

- А как получилось, что на вас завели уголовное дело?

- Я тогда состоял в партии «Яблоко», они меня выдвинули в областную Думу кандидатом в депутаты, и я вёл борьбу с коррупцией. Району это не нравилось, это люди полностью коррумпированные, они открыто воруют. Люди мне об этом сообщали, у меня были информаторы по всему городу, а им это не нравилось.

И, видимо, ФСБ сделала заказ, чтобы меня убрали, и они начали искать, каким образом это сделать. Можно подбросить наркотики, но они поступили иначе. Я в своей группе пишу довольно жёстко и, помимо расследования, ещё довольно критически высказывался на общественно-политические темы. И вот за одну публикацию меня обвинили в том, что я призывал убить президента, то есть охарактеризовали это как экстремизм.

А было так, что премьер Д. Медведев встретился тогда с учителями, которые спрашивали, почему они так мало зарабатывают, а он им предложил идти работать. Учителя были недовольны и начали собирать подписи, чтобы подписать петицию за отставку Д. Медведева. А я тогда в своем комментарии написал, что не Д. Медведев причина всех бед, что валить надо главную кремлевскую крысу.

В. Путин и Д. Медведев / AP nuotr.

Они слова трактовали как, что я призывал убить В. Путина, хотя я не призывать убить, а просто свалить с кресла, но они решили, что это не так и завели на меня уголовное дело - объявили экстремистом, заблокировали счета, то есть полностью отключили от жизни.

- Это в каком году происходило?

- Это было в 2016-м году. Они подождали, пока пройдут выборы, чтобы моя неприкосновенность утратила силу, а в октябре 2016-го года у меня был первый обыск, таких обысков в общей сложности было четыре.

- Именно тогда вы решили бежать в Украину?

- В Украину я бежал чуть позже, это было в 2017-м году, а тогда у меня прошёл обыск, мне сказали, что тебя ждёт суд. Но меня тогда уже знали на радио «Свобода», появилась публикация и тогда дело остановилось. Я продолжал свою деятельность, но в 2017-м году я начал расследование о песчаных карьерах и очень сильно их прижал, то есть у меня были на руках такие улики, что можно было возбуждать уголовное дело. Терпеть они уже этого больше не могли ещё и потому, что я стал очень популярным, ко мне начали обращаться и жаловаться как в альтернативную полицию.

В итоге мне стали угрожать, появились бандиты, которые грозили сжечь дом. И плюс они снова взялись за дело, которое начали в 2016-м году. Вот тогда я решил бежать в Украину.

Владимир Егоров / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Вы с семьей уехали или один?

- Нет, семья осталась, я уехал один. Я туда уехал на машине мне помогали люди из Киева, но в принципе это было довольно опасно. Там я обратился за статусом политического беженца. Я уже начал как-то жить, устроился там на работу, но примерно через неделю меня забирают с работы и отвозят на белорусскую сторону. А Беларусь меня передала ФСБ.

- Как вам кажется, почему это было сделано? Почему Украина передала вас обратно Беларуси?

- Не знаю, не могу понять, почему это было сделано.

- И потом, в России, вас арестовали?

- Да, потому что я в федеральном розыске был в России. А Беларусь и Россия - это у нас одно и то же. Тогда меня посадили в СИЗО. Три с половиной месяца я там отсидел и потом меня выпустили под подписку о невыезде, но всё-таки осудили - дали четыре года. Сейчас бы наверно уже вышел, если бы я это время сидел. Внесли в список террористов, на работу меня никто не брал, супруга тоже не вернулась, потому что она учительница, она бы просто не смогла найти работу.

А потом я уже снова думал куда-то бежать, потому что на меня было заведено ещё одно уголовное дело и мне уже грозило до 10 лет. И опять же за слова, высказывания, молчать я не мог.

«Я уже просто планировал садиться в тюрьму»

- Какие варианты вы рассматривали? Вначале, насколько мне известно, в Литву вы бежать не планировали?

- Не планировал, я уже просто планировал садиться в тюрьму. Все сумки были собраны, чтобы отправиться в СИЗО. Я не видел выхода никакого, потому что бежать одному - это гарантировало, что меня поймают. В Facebook я в очередной раз попросил помощи и откликнулся совершенно незнакомый человек из Москвы. Он приехал, забрал меня, держал у себя четыре месяца сначала в Москве, а потом в Московской области. И он же мне помог проехать в Беларусь и подвез к литовской границе. Вообще-то мы с ним разработали целый план как это все сделать.

- Расскажите об этом плане поподробнее…

- Вообще мне повезло, что помочь предложил человек совершенно незнакомый, именно поэтому меня не нашли. Они искали меня по родственникам, у знакомых, а тут я сидел у него дома. Он меня кормил, поил, он решил меня спасти, а заодно показать пример своим детям, потому что тоже планирует бежать из России. И сказал, что таким образом борется с режимом. Он, конечно, очень рисковал, сейчас он до сих пор в России. Не дай бог, о нём что-то узнают. Надеюсь, что когда-нибудь мы с ним встретимся в Литве.

Владимир Егоров / D. Umbraso/LRT nuotr.

Стали мы с ним продумывать план побега, посмотрели все на картах Google, сначала думали, может быть, в Латвию бежать, но там забор, не пройти. Финляндия - там большие расстояния, там тоже можно застрять, всё-таки у меня уже возраст. В Украину тоже попасть было немного шансов, потому что в том месте, где можно было перейти границу, уже поставили сигнализацию.

Оставались Беларусь и Литва. Я специально подписался на белорусские Telegram-каналы, чтобы знать, что происходит там на границе. И тогда А. Лукашенко как раз заявил, что он не будет охранять границы, начался миграционный кризис и я понял, что можно попробовать пересечь границу.

«И я поплыл»

- В каком месяце, согласно плану, вы должны были перейти границу?

- В июне этого года, 21 июня. Этот человек повёз меня на своей машине, он ехал со своей семьей, чтобы отвлечь внимание, и должен был меня выпустить на границе с Литвой, у небольшого озера. Плыть надо было немного, около 400 м до Литвы. Согласно плану, он должен был отвлекать на себя внимание, а я должен был в это время пересекать границу. В его машине были дети и удочки, чтобы все выглядело, будто семья отдыхает.

Но выйти на том участке мне не удалось. Потому что там все заросло, там болото, мои данные устарели. У меня был с собой GPS-навигатор, я вышел обратно на дорогу, была ночь, темно, и я поплыл в другом месте. Это было более широкое место, пришлось плыть больше километра. Я подготовился, у меня был термомешок, я плыл в одежде, чтобы меньше собираться на берегу, взял с собой ласты.

Я доплыл, выбрался на берег, ласты были укороченные, чтобы в них ещё можно было пройти, потому что свою обувь я оставил на белорусском берегу. Дошел я до литовского городка, купил евро и сел в автобус на Вильнюс. Приехал в Вильнюс, купил SIM-карту, позвонил в полицию и сдался.

- И подали ходатайство о предоставлении убежища?

- Да, я был очень уставший, полиция приехала, они не понимали, чего я хочу. Я уже просил их просто посадить меня в камеру куда-то, потому я очень хотел спать. А в принципе не полиция занимается этими делами. Потом меня уже перевели в Пабраде, и я жил там вместе с другими мигрантами.

«Я официально отрёкся от семьи»

Владимир Егоров / D. Umbraso/LRT nuotr.

- Сейчас вы уже живёте в Вильнюсе – как это стало возможно?

- Один журналист, литовский гражданин, поручился за меня, и, да, я смог покинуть лагерь и переселился в Вильнюс. Но мой вопрос ещё не рассмотрен, я ещё нахожусь в статусе просящего убежища, не могу ещё пока работать. Но страховка медицинская у меня есть, работать можно будет только если в течение полугода не рассмотрят моё ходатайство. Сейчас большой наплыв мигрантов миграционная служба не успевает рассмотреть все обращения, идёт все очень медленно.

Мне сказали, что надо отсчитывать пять месяцев с того момента, как я перешел границу и тогда можно ждать интервью. Раньше ничего не получится. Кто-то из русских беженцев говорил, что получил убежище только спустя восемь месяцев после обращения.

- Как вы себя чувствуете в Литве? Ведь в России вы оставили дом, семью, детей…

- Вообще меня сейчас называют «террорист»-электрик… В России у меня все было. Если бы я не пошёл против власти, я бы жил спокойно, но я не мог выдержать и не мог молчать о том, что они творят. Меня поразило всё-таки нападение России на Украину. И я решил, что нужно бороться, но не подумал, конечно, о семье, детях.

Семье пришлось переехать в другое место, у них сложилось все нормально. Я официально от них отрёкся, и жена меня тоже всюду ругала. Все это делалось для того, чтобы моя борьба не сказалась на их жизни. У старшей дочери уже были проблемы - её не взяли на работу из-за того, что я в этих списках. А в целом меня жена не поняла, она спрашивала: «Зачем тебе это надо? Eсли бы тебе за это хотя бы платили…».

- Как складывается ваша жизнь здесь? Литва в связи с пандемией ввела новые ограничения. Прививались ли вы в России «Спутником V» и надо ли вам прививаться сейчас одобренными в Литве вакцинами?

- Работать я пока не могу, хотя предложения поступают. Надеюсь найти работу в будущем. В России «Спутником» я не прививался, говорят, что это вакцина набрана из лужи.

А так в последнее время я сидел дома, на улицу мало и выходил, только в магазин. В Москве тоже сидел дома, на изоляции. Человек, который меня приютил, переболел коронавирусом, но надо сказать, что я больше всего боялся заболеть во время побега. Меня бы сразу тогда поймали. А здесь, в Пабраде, мне сразу предложили привиться. Я выбрал вакцину Moderna.

Кстати, когда приехали врачи сделать нам прививку, они были в шоке - в Пабраде арабы выстроились в очередь, чтобы получить прививку. Я смог привиться только вечером.

- Какие у вас впечатления о Вильнюсе? Вы сами из небольшого города, но некоторое время пожили в Москве. Как на этом фоне смотрится Вильнюс?

- Я Вильнюс ассоциирую со своим родным маленьким городом, все вокруг зелёное, а в Москве я прожил два месяца и попросил, чтобы меня поскорее оттуда убрали на дачу. Это такое величие в бетоне и что-то очень мрачное. Там богатство, конечно, сверкает, но в целом это мрачный город, а в Вильнюсе везде лес.

Я пытаюсь учить литовский язык, ведь он мне нужен будет для работы, чтобы чувствовать себя увереннее. А вообще у меня такое состояние, будто я второй раз родился. Ведь вещи у меня были в сумке для того, чтобы садиться в тюрьму.

Отрадно, что мне помогают здесь и другие беженцы из России. А вот в моём родном городе меня никто не поддержал - там просто таких, как я, не было.