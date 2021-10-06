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2021.10.06 17:49

Шимоните прокомментировала предложение сократить срок выплаты пособий по безработице

BNS, LRT.lt2021.10.06 17:49
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский премьер Ингрида Шимоните скептически относится к предложениям сократить срок выплаты пособий по безработице. По ее словам, изменение порядка выплат не будет побуждать людей идти на те рабочие места, которые предлагают работодатели.

"Это одна из серьезных иллюзий, что выплата пособий по безработице является той причиной, по которой люди предпочитают не работать", – сказала премьер на пресс-конференции.

По ее словам, из более чем 200 тыс. человек, зарегистрированных в Службе занятости, пособия получает около 40%.

"Значит, остальная часть людей зарегистрирована там по другим причинам, скорее всего, у людей есть источник средств к существованию, возможно, связанный с незадекларированной деятельностью, теневой деятельностью, которая не зарегистрирована и не платятся налоги, но регистрация в Службе занятости позволяет им получить страхование здоровья", – сказала И. Шимоните.

Премьер также сказала, что большая часть людей, которые зарегистрированы в Службе и отказываются от предлагаемой работы, не являются получателями страховых выплат по безработице.

"Для этого нужно искать другие решения, мы их ищем. Министерство социальной защиты и труда подготовило определенные изменения в деятельности Службы занятости, думаю, мы скоро сможем их представить", – сказала премьер.

Она также сказала, что работодатели нередко жалуются на низкую производительность труда, однако, по словам И. Шимоните, для ее повышения нужны должные инвестиции со стороны бизнеса.

"Правительство готово искать рациональные решения, но это не будут такие решения, которые позволят поддерживать низкий уровень заработной платы, так как кому-то не хочется инвестировать в технологии", – добавила она.

Официальная безработица в начале сентября в Литве составила 12,2%, в стране было 211,2 тыс. зарегистрированных безработных. Число свободных рабочих мест в августе превысило 64,8 тыс. и было на 5,9% больше, чем в июле.

Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните
# Литва
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