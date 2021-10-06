Снова скачок: в Литве - 2556 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2556 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

10 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 825,1 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2022 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 5937 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70,5% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5116 человек, из них 132 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 5134 человек, 136 из них – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 17,2 тыс. ПЦР-тестов и 8,9 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 342 тыс. человек, из которых почти 19,7 тыс. человек по-прежнему больны.