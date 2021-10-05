Основатель Gulagu.net заявил, что получил 40 Гб видео пыток в тюрьмах

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить "секретный" видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осуждённых, содержащихся в российских колониях.

Речь идёт о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Осечкина, они "доказывают, что в российских тюрьмах действуют "зондеркоманды" агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых". Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в "пыточном конвейере", работы в качестве "стукачей" и подписания заранее подготовленных следователями показаний.



Первое видео из архива, на котором несколько человек в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанную к кровати жертву, опубликовало издание "Вот так". Утверждается, что события происходят в феврале прошлого года. Три видео правозащитный проект предоставил "Медиазоне"( издание внесено в список иноагентов).



Издание также приводит рассказ Осечкина о том, как видеоархив оказался в его руках. Со слов основателя Gulagu.net, его коллегам удалось вывезти из России человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Осечкин не назвал его имени, но уточнил, что это программист, которого "били и пытали, а потом решили использовать как профессионала", поэтому в период с 2018 по 2020 год он имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников ведомства. Видеоархив, со слов Осечкина, касается сотрудников трёх областных управлений ФСИН – Владимирского, Саратовского и Иркутского.

Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.

После публикации видеозаписи пыток из тюремной туберкулезной больницы №1 в Саратове директор ФСИН Александр Калашников направил в Саратовскую область группу сотрудников из Москвы "для проверки достоверности информации". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщения о пытках прокомментировал также пресс-секретарь Кремля. "В случае если подлинность материалов подтвердится то, конечно, это повод для серьезного разбирательства", - заявил Дмитрий Песков.



Правозащитный проект Gulagu.net был создан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его сотрудники защищали права заключённых, а также регулярно публиковали информацию о пытках в колониях.

В июле этого года Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ заблокировал сайт Gulagu.net. Осечкин заявил, что проект продолжит свою работу, однако он вывезет всех своих сотрудников за пределы России в целях обеспечения их безопасности. Сам он также уехал за границу.



Радио "Свобода"