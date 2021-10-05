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2021.10.05 13:58

В Литве решают, что делать с прокремлевскими исполнителями: цензуры не будет?

BNS, LRT.lt2021.10.05 13:58
Н. Луганский. Литовская национальная филармония
Н. Луганский. Литовская национальная филармония / Ralph Dail/Wikipedia, D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис говорит, что его ведомство не будет стремиться контролировать то, какие исполнители приглашаются в Литву национальными концертными учреждениями, но при необходимости будет их консультировать.

Сами организации заявляют, что еще с 2015 года, с начала российской агрессии в Украине, они постоянно проводят строгий отбор исполнителей, а в некоторых случаях консультируются с Департаментом госбезопасности.

«Мы интересовались тем, сможем ли мы избежать вмешательства министерства в репертуар, в выбор исполнителя, есть ли осознание, что мы общаемся с национальными государственными учреждениями, и что они понимают свою миссию, обладают компетенцией и способностями, а если нет – мы готовы помочь. Ответ заключался в том, что организации действительно прекрасно видят ситуацию, они поделились примерами из своей деятельности, как их заманивают в определенные ловушки и тому подобное, и при этом они все равно могут из них выбраться», - сказал во вторник C. Кайрис после встречи с национальными концертными организациями.

Встреча была организована после возникших на прошлой неделе дискуссий касательно планов известного российского пианиста Николая Луганского выступить в Вильнюсе. Этот исполнитель ранее выступал на оккупированных территориях Украины, в Донецке, и запланировал еще один концерт там в октябре этого года, но по причине травмы отменил все предстоящие концерты, в том числе и в Литве.

"Мы не должны идти по пути цензуры"

Д. Крейвис
Д. Крейвис / BNS nuotr.

Министр сказал, что существует «принципиальное соглашение о том, что мы не должны идти по пути цензуры», но согласился с общими принципами, согласно которым при отборе исполнителей следует учитывать их выступления на оккупированных территориях Украины, а также прочую информацию, например, принижение упомянутой оккупации в публичных высказываниях, проявления гомофобии, антисемитизма или даже скандалы с сексуальными домогательствами.

«Мы предоставим всю необходимую помощь - как в плане углубления компетенции, так и в том, как распознать "мягкую" силу, как справляться с кризисами в области коммуникации. (…) Межведомственное сотрудничество должно осуществляться каждый день», - добавил министр.

На пресс-конференции он сказал журналистам, что в Литве сейчас существует список нежелательных лиц, поэтому учреждениям не будет предоставлено никаких отдельных письменных указаний относительно того, каких лиц не следует принимать - внимание будет уделено возможностям консультаций как с министерством, так и со спецслужбами.

«Всем ясно, что в Украине идет война, что бывшие там исполнители, которые говорят что-то в прославление той же самой России, ее режима, несовместимы с отношением, политикой или ценностями нашего государства. (...). Но мы не должны распространять и месседж о том, что в Литве, чтобы выйти на сцену, вы должны пройти через фильтр специальных служб. Я действительно считаю, что мы достаточно сознательны и критичны, а после небольшой методической работы мы должны устранить эти угрозы ", - сказал он журналистам.

Н. Луганский. Литовская национальная филармония
Д. Крейвис
Н. Луганский. Литовская национальная филармония
Н. Луганский. Литовская национальная филармония
1 / 2Ralph Dail/Wikipedia, D. Umbraso/LRT nuotr.
Д. Крейвис
Д. Крейвис
2 / 2BNS nuotr.
Н. Луганский. Литовская национальная филармония
Д. Крейвис
# Литва
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