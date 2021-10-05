В Литве - 1524 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в вторник Департамент статистики.

14 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 778 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 2352 человека в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 6956 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70,5% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 5116 человек, из них 132 были полностью привиты.

В больницах на лечении находится 1289 человек, 125 из них – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 10,7 тыс. ПЦР-тестов и 12,4 тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 340 тыс. человек, из которых почти 18,3 тыс. человек по-прежнему больны.