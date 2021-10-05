В Литве отмечается нехватка работников - крупные торговые сети ищут 500 кассиров: что предлагают?

Крупнейшие торговые сети страны ищут 500 кассиров и обслуживающего персонала. Некоторые магазины пытаются заманить их зарплатой, предлагая 1450 евро на бумаге, в то время как другие предлагают медицинскую страховку, бесплатное питание и вакцинацию.

В Литве большинство крупных розничных сетей не находят работников. Пятерка крупнейших (Maxima, Iki, Rimi, Norfa и Lidl) рекламирует поиск 500 сотрудников с зарплатой от 645 до 1450 евро на бумаге (470–928 евро на руки).

В августе в Литве продавцами работало 59,3 тысяч человек, а это почти на 3 тыс. больше, чем год назад (56,4 тысячи), демонстрируют данные «Содры».

LRT.lt поинтересовался, в каких магазинах продавцы получают самую высокую зарплату.

Lidl и Norfa - среди лидеров



Магазин LIDL

Maxima, например, заявляет, что ищет 419 сотрудников, в том числе 92 кассира. На бумаге им предлагается зарплата в размере 670-765 евро (484-538 евро на руки).

При наличии необходимого опыта и навыков возможна более высокая начальная зарплата, а зарплата в размере 770-880 евро (541-603 евро на руки) выплачивается по достижении поставленных целей.

Norfa ищет 28 сотрудников, из них 10 кассиров. Розничная сеть указывает, что кассиры могут получать здесь от 700 до 1450 евро на бумаге (501-928 евро на руки).

По словам представителя Norfa Дарюса Рилишкиса, такой большой диапазон зарплат связан с тем, что зарплаты кассиров в магазине не фиксированы и зависят от достигнутых результатов. По его словам, средний кассир и работник зала в Norfa зарабатывает 900 евро.

Сеть Iki в данный момент ищет в общей сложности 362 сотрудника, в том числе около 200 кассиров.

«Это также связано с планируемым открытием новых магазинов», - сказала LRT.lt представитель розничной сети Гинтаре Китове.

По ее словам, зарплата продавца-кассира составляет от 671 до 950 евро за бумаге (от 484 до 643 евро на руки) и зависит от бонусов за работу в кассе, стажа работы и достигнутых результатов.

Магазин / D. Umbraso/LRT nuotr.

Iki также сообщает, что с октября будут повышены зарплаты 5 тысячам сотрудников. «В зависимости от ответственности заработная плата сотрудников торговой сети увеличится на 4-18%. Будет повышена заработная плата людям, работающим в отделах торговли, производства и логистики», - отмечает представитель Iki.

Розничная сеть Rimi ищет около 150 сотрудников, в том числе около 100 кассиров. На сайте магазина указано, что зарплата кассира составляет от 710 евро на бумаге (за 168 часов работы в месяц), а при наличии необходимого опыта и навыков предлагается более высокая начальная зарплата.

По словам представителя Rimi Габриэле Шеренене, средняя зарплата кассира составляет 800 евро на бумаге (558 евро на руки).

Сеть Lidl констатирует, что в связи с быстрым развитием сети ищет около 100 новых сотрудников. На веб-сайте сети указано, что зарплаты продавцов в небольших городах колеблются от 829 до 1126 (575–744 евро на руки), а в более крупных - от 873 евро до 1249 евро на бумаге (600-814 евро на руки).

Maxima предлагает бесплатный обед и бонусы



Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эрнеста Дапкене, директор отдела коммуникации и имиджа Maxima, отмечает, что зарплата на бумаге кассира в период с 2016 по 2021 год увеличилась на 47% и сейчас составляет в среднем 885 евро (данные за август 2021 года).

Э. Дапкене утверждает, что заработная плата сотрудников Maxima состоит из базовой заработной платы и поощрительной премии, которая в среднем составляет 15% зарплаты.

«Поощрительная премия сотрудника зависит от результатов, достигнутых подразделением, и личного вклада сотрудника в достижение поставленных целей. Поощрительный бонус может составлять от 10% до 50% зарплаты. Около 69% торговых работников получили в августе поощрительную премию, которая составила в среднем 12,7% заработной платы. Всего за первое полугодие текущего года работникам было выплачено более 8,6 миллиона евро бонусов», - поясняет она.

Lidl: Зарплаты продавцов с начала работы выросли на 40%

Сандра Савицкене, директор по персоналу и член правления Lidl Lietuva, сказала, что с начала работы розничной сети в стране (2016 г.) сеть стремилась обеспечить наиболее конкурентоспособную заработную плату в розничном секторе.

«Мы учитываем растущий уровень жизни и стараемся предложить нашим сотрудникам привлекательную политику вознаграждения, поскольку мы стремимся к тому, чтобы сотрудники чувствовали себя хорошо. Конкурентоспособное вознаграждение на рынке и регулярный рост заработной платы гарантируются четырьмя ступенями заработной платы, предусмотренными в каждой категории должности, что предусматривают повышение заработной платы на четыре года вперед», - сказала С. Савицкене.

Iki: сотрудников не хватает



Магазин / D. Umbraso/LRT nuotr.

По оценкам Iki, за последние 5 лет зарплаты продавцов выросли на 60% (если исключить налоговые изменения в 2019 году).

Специалист по связям с общественностью Г. Китове отметила, что в настоящее время компания испытывает нехватку сотрудников, их поиск затруднен.

«Не хватает сотрудников в магазинах, администрации и логистике. На самом деле не только мы сталкиваемся с этой проблемой: сектор гостиниц, ресторанов и кафе также быстро восстанавливается и ищет сотрудников, поэтому на рынке действительно существует конкуренция. Мы начали кампании по поиску сотрудников в магазины, логистические и производственные отделы. Мы пользуемся услугами компаний по аренде сотрудников», - сказала Г. Китове.

Представитель работников ТЦ: заработная плата неадекватная

Эдгарас Марцинкус, глава Союза работников торговых центров, который защищает права продавцов, сказал, что опрос, проведенный ими 2 года назад, показал, что это 80% кассиров недовольны своей зарплатой.

«Их не устраивала не только зарплата, но и большая загруженность. Например, сотрудники заявили, что часто сталкиваются с ситуацией, когда новый сотрудник не принимается на работу в случае, когда один из сотрудников магазина уходит, а его нагрузка распределяется между коллегами», - сказал Э. Марцинкус.

Еще одна проблема среди работников супермаркетов заключается в том, что обед обычно короче запланированного обеденного перерыва.

«Сотрудники жаловались, что не могут использовать все запланированное время обеденного перерыва. Повышенная нагрузка заставляет сотрудников как можно скорее пообедать и вернуться к работе, пока их ждут коллеги. Другая проблема – на работу надо приходить раньше, а уходить позже, чем предусмотрено в трудовом договоре, и это время не оплачивается дополнительно», - назвал основные проблемы Э. Марцинкус.

«Это не самое привлекательное место для работы, потому что нагрузка постоянно растет, а зарплаты явно неадекватные», - добавил Э. Марцинкус.