"Талака". Белорусская оперная певица Маргарита Левчук: я не могу быть в системе, а у нас система везде

Международно признанная оперная солистка Маргарита Левчук в 2020 году стала в прямом смысле голосом мирного народного протеста в Беларуси.

Несмотря на уголовное преследование на родине, Маргарита продолжает творческий путь в Вильнюсе – сотрудничая с Литовским национальным театром оперы и балета и создавая иронические музыкальные образы в социальных сетях. Об этом она рассказала в интервью Максимасу Милте в рамках проекта ЛРТ "Талака".



"У меня яркий характер, я такая кошка, которая любит гулять сама по себе. Я не могу быть в системе, а у нас система везде - режим Лукашенко проник повсюду. Естественно, в театре она тоже есть, это советская система, и с ней я постоянно боролась на протяжении четырёх лет. Мне хотелось свободы. Конечно, там тоже работают профессионалы и я всегда тепло отзываюсь о коллегах, но в театре было много сплетен, интриг, мне это очень не нравилось", - рассказывает Маргарита.



По ее словам, когда она приехала в Литву, в литовский театр, то обрела здесь свободу.



"Здесь нет советской системы, все на позитиве, все улыбаются, все свободны, все свободно могут творить и дышать. И вообще атмосфера позитивная. Я не знаю, как это объяснить, но здесь реально семья. Мы полтора месяца репетировали "Кандида", и когда это все закончилось, я пришла в гримерку и стала реально плакать. здесь было так хорошо, что мне не хотелось уезжать", - рассказывает оперная солистка.

Родители Маргариты уже привыкли, что она часто не бывала дома, что она все время гастролирует, но однажды дочь сказала, что на родину не вернётся.



"Я сказала: мам, пап, я не вернусь. Смотрите, на меня уже завели уголовное дело. И действительно к ним пришли из милиции за мной, ещё спасибо, что обыски не производили, а принесли на меня дело, папку, досье и стали угрожать, что дадут мне 30 суток и большой штраф. То есть за протесты мне надо было отсидеть 30 суток. А недавно к моим родителям опять приходили - пришла жалоба в прокуратуру, что я якобы своими высказываниями оскорбляю власть", - рассказывает Маргарита Левчук.



Полная версия интервью:

