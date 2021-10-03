Посол Литвы в России: Радует, что между нашими странами сохраняются человеческие контакты

В очередной передаче телевидения LRT «Русская улица» Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас выразил сожаление в связи с напряжёнными отношениями между двумя странами, а также рассказал, как в бытность Генеральным консулом в Санкт-Петербурге выполнял просьбу тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко.

Эйтвидас Баярунас – давний знакомый «Русской улицы». В первый раз он участвовал в нашей программе ровно 15 лет назад, тогда ещё в качестве Генерального консула Литвы в Санкт-Петербурге.

По окончании службы в городе на Неве Эйтвидас Баярунас несколько лет проработал в центральном аппарате литовского МИДа, затем 5 лет отдал службе в Швеции – на сей раз уже в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла. А в прошлом году был назначен послом в Российской Федерации.

Эйтвидас Баярунас в Кремле во время вручения верительных грамот / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Наша новая встреча с дипломатом состоялась во время его очередного отпуска. Мы брали интервью в клубе «Peronas», расположенном на территории столичного вокзала. И как-то само собой получилось, что железнодорожная магистраль стала магистральной темой беседы. И не только потому, что в бытность литовским консулом в Петербурге господину Баярунасу частенько приходилось пользоваться этим видом транспорта.

«Вокзалы – это то место, недалеко от которого я рос и жил. Так что это не только моя дипломатическая деятельность и служба, но и моё детство. Улицы Гяросёс Вильтес, Саванорю (Красной армии – в советское время), этот район – знакомые места... Да, вы вспомнили такой любопытный и красивый период, когда Литва и Россия были больше соединены, чем сейчас. Сейчас мы говорим о проблемах, которым, к сожалению, ещё конца не видно. Напряжённости хватало и тогда, когда я работал в Петербурге (это 2005-2008 год). Но всё равно оставалась доля оптимизма: этот поезд естественным образом нас соединял. Он привозил и туристов, и бизнесменов (тогда торговля литовскими сырами и вообще молочной продукцией процветала), ездили студенты (их не было так много, но всё равно люди учились), были люди, которые ездили к родственникам… Так что поезд Вильнюс – Петербург всегда был заполнен», - вспоминает дипломат.

Эйтвидас Баярунас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Впрочем, по утверждению посла, особо большой разницы между тем, как он ощущал себя, работая в Петербурге, и тем, как ощущает себя сегодня в Москве, – нет.

«Конечно, если в общих чертах… Люди – те же: они же не меняются так быстро. Общество тоже не меняется так быстро. Так что, таких фундаментальных ощущений, что ты приехал в другую страну, нет. Но, безусловно, доля горечи присутствует…

Нет, сначала, наверное, начну с позитива. Мне было интересно возвращаться, потому что я думал, что я знаю Россию – поэтому мне было легче вступать во второй раз в ту же воду. Я уже в нескольких интервью использовал термин «высшая лига». Высшая лига литовской дипломатии – Вашингтон, НАТО, Брюссель, Лондон, Берлин, Варшава и Москва. Так что, с одной стороны, была такая профессиональная радость, что ты едешь на трудный, но очень важный для Литвы пост.

Высшая лига литовской дипломатии – Вашингтон, НАТО, Брюссель, Лондон, Берлин, Варшава и Москва. Эйтвидас Баярунас

Но, конечно, был и момент горечи. Вот вы начали с поезда. Нет его сейчас… Если сравнить с 2005-2008 годом, когда я был в Петербурге, – очень мало возможностей посещать наши страны. Ну, самолёт Вильнюс – Москва, который тоже был довольно загружен, даже два рейса в день были. Но это всё равно не восполнит той массы людей, которые могли бы приехать на поезде. Меньше возможности общаться.

Ну и, конечно, весь этот вал политических проблем, который начался с аннексии Крыма и продолжается в связи с военными действиями в Восточной Украине. Вообще, вся политика России не оставляет много оптимизма. Уменьшение демократии в России… Так что, конечно, был и момент горечи – от того, что ты приезжаешь в страну, которая не движется в сторону, в которую, как все думали, Россия будет двигаться с начала 90-ых годов. Но это уже как бы личное моё ощущение», - говорит посол.

Эйтвидас Баярунас во время интервью / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В последние годы в Литву (и многие другие страны мира) устремилось множество россиян, в том числе и покидающих родину по политическим причинам. Политологи даже говорят о новой волне эмиграции, сравнимой с послереволюционной. Граждане России с активной позицией, но «неправильными взглядами», оказываются за границей, потому что находиться дома стало опасно: того и гляди, случится обыск, увольнение с работы, отчисление из университета, признание «иностранным агентом»...

Эйтвидас Баярунас дипломатично ушёл от ответа на вопрос, помогает ли посольство каким-либо образом потенциальным иммигрантам из России, но подчеркнул:

«Я думаю, важно другое. Важно то, что Литва является важной страной для тех россиян, которые всё-таки видят в будущем свою страну демократической. Мы не являемся нейтральными. Для нас важно, чтобы Россия развивалась в демократическом направлении. Не то что мы вступили в НАТО и Евросоюз – и мы говорим: «То, что творится в России – это нам не интересно!» Нет, это нам очень интересно, потому что это напрямую связано с нашим будущим и благополучием, с благополучием наших детей. И вообще, иметь рядом с собой довольно успешно развивающуюся демократическую страну – думаю, это мечта всех литовских стратегов».

Иметь рядом с собой довольно успешно развивающуюся демократическую страну – думаю, это мечта всех литовских стратегов. Эйтвидас Баярунас

Эйтвидас Баярунас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Если почитать посты Эйтвидаса Баярунаса в Фейсбуке или Твиттере, может создаться немного искажённое восприятие того, чем занимается литовский посланник: посещение культурных мероприятий, любование достопримечательностями российских городов, организация кинопоказов, встречи с интересными людьми... Это, конечно, внешняя сторона работы посла. Существует и «закулисье», – но содержание встреч и переговоров, разумеется, не предназначено для социальных медиа.

Есть в его Твиттер-аккаунте и такой лирический пост: «Отражения во время езды на велосипеде по раскалённой Москве». Как выяснилось, Его Превосходительство посол – заправский велосипедист.

Пост Э. Баярунаса в Твиттере

«Наверное, когда мы все думаем про 12-миллионную Москву и видим по телевидению кадры улиц… Посольство расположено рядом с Новым Арбатом – это шесть полос с обеих сторон – и трудно представить, где может находиться этот велосипедист. Да, если сравнить с другими, даже европейскими городами, то в Москве прокладка велосипедных дорожек только начинается, – но они уже есть. Ещё далеко Москве до велосипедного города, но всё больше и больше людей, молодёжи едет.

А у меня так получилось, что моя предыдущая работа была в качестве посла Литвы в Стокгольме. Ну, Стокгольм – это и для Вильнюса хороший пример, в какую сторону надо двигаться… Так что, конечно, Стокгольм для меня вообще был чудом – разъезжать между островками недалеко от воды».

Эйтвидас Баярунас / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Но ещё и до Швеции, – будучи Генеральным консулом в Санкт-Петербурге, – Эйтвидас Баярунас не изменял велосипеду. Говорит – гранитные набережные очень для этого подходили. Дипломату вспомнился эпизод, когда он впервые был представлен тогдашнему губернатору города Валентине Матвиенко.

«Прихожу на официальную встречу с тогдашним губернатором Петербурга Валентиной Ивановной и начинаем говорить. Она спрашивает: «Какое у вас хобби?» Я говорю: «Велосипед». Она: «Вы и здесь ездите?». Я говорю: «Да». А тогда был 2005 год. «О, нам в Петербурге как раз и не хватает такого европейского опыта велодорожек!» А в Вильнюсе тогда был мэр Зуокас. Говорю: «Ну, мы тоже только начинаем». – «Так вы рекламируйте!» Не знаю, насколько мне удалось прорекламировать, но я всегда старался ездить».

Если отбросить пропаганду про Литву как «маленькую фашистскую страну», то всё равно люди в основном про Литву говорят очень позитивно. Эйтвидас Баярунас

Со сколькими бы сложностями ни сталкивался посол на нынешнем посту, – все они, по его утверждению, компенсируются общением с россиянами – как рядовыми, так и именитыми.

«Самое для меня радостное – это то, что остаются связи. Остаются связи в области культуры, вообще человеческие связи. Если отбросить пропаганду про Литву как «маленькую фашистскую страну», то всё равно люди в основном про Литву говорят очень позитивно: то служили здесь, то отдыхали в Паланге, то посещали в советское время, ставили спектакли – или, наоборот, литовские режиссёры ездили ставить… Так что, этот момент культурно-гуманитарный даёт, наверное, самый большой позитив. И здесь Россия не меняется: она до сих пор очень интересна, очень своеобразна, и вот здесь я вижу большое развитие», - сказал Эйтвидас Баярунас и, попрощавшись, направился в сторону своего велосипеда.