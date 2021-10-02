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2021.10.02 16:51

Несчастье в Рукле: мигрантка родила мертвого ребенка

Радио LRT, BNS2021.10.02 16:51
Центр приема беженцев в Рукле
Центр приема беженцев в Рукле / K. Karlonės/LRT nuotr.

Женщина, проживающая в центре приема беженцев в Рукле, в больнице родила мертвого ребенка.

Причину смерти ребенка определят специалисты.

Эта семья, национальность которой не разглашается, приехала в Руклу в начале сентября, женщина тогда была на восьмом месяце беременности.

Советник директора центра приема беженцев в Рукле Неринга Гаучене говорит, что мать на здоровье не жаловалась, сейчас семье стараются оказать всю необходимую помощь.

В прошлом месяце эта семья пыталась бежать из лагеря мигрантов.

По словам Н. Гаучене, во время бегства семье пришлось перелезать через забор. Советник директора не взялась ответить на вопрос, могло ли это обстоятельство нанести вред здоровью беременной женщины.

"Мы знаем, что центр огорожен забором, и им пришлось через него перелезать. Семья покинула центр, но была немедленно возвращена назад. Повредило ли это ребенку, я сказать не могу. Это не входит в мою компетенцию", - сказала Н. Гаучене.

По словам Н. Гаучене, в настоящее время в центре проживают шестнадцать беременных женщин. Представитель центра сообщила, что им оказывается медицинская помощь, проводятся медицинские обследования, их консультируют врачи Йонавской больницы и врачи-волонтеры, приезжающие в центр.

В настоящее время в центре и лагере проживает около 760 мигрантов. 43 из них – несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Центр приема беженцев в Рукле
Центр приема беженцев в Рукле
1 / 1K. Karlonės/LRT nuotr.
Центр приема беженцев в Рукле
# Литва
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