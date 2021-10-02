Frankfurter Allgemeine: Проблемы Кремля с коммунистами

"Ранее российские коммунисты были лояльны Путину. Однако теперь на них оказывается давление со стороны тех, кто находится у власти - потому что они не хотят мириться с масштабной фальсификацией выборов в ущерб себе", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Выборы влекут за собой последствия и в России. Выборы в Госдуму, нижнюю палату парламента, которые прошли с 17 по 19 сентября, усиливают кризис представительства, в котором власть имущие отдаляются от большей части населения. Одним из признаков кризиса является то, что аппарат президента Владимира Путина, который совсем недавно разгромил так называемую "несистемную" оппозицию - в частности, организации Алексея Навального, - теперь вынужден усмирять и фронду коммунистов, которые долгое время были покладистыми", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"В России выборы служат не для контроля народа над теми, кто находится у власти. Речь идет о корректировках внутри элиты, мобилизации и контроле со стороны администрации президента Путина. Она устанавливает цели и делает так, чтобы у видных критиков не было возможности баллотироваться, их вынуждают уезжать из страны или заключают в тюрьму. Губернаторы должны показать на выборах, что они держат свой регион в узде, добиваясь нужных результатов. Центральная избирательная комиссия организует необходимые для этого фиктивные демократические рамки".

"В самом низу иерархии находятся госслужащие на избирательных участках, часто в школах или детских садах. Там, где давление, направленное на достижение "правильных" результатов, сталкивается со слишком большим количеством строптивых избирателей и наблюдателей, происходят сцены, как в Санкт-Петербурге, где перед началом подсчета голосов членов местных избирательных комиссий арестовали и держали под стражей до тех пор, пока протоколы не приобрели нужный вид", - говорится в статье.

"С точки зрения властей, фальсификация - это не цель, а политическая необходимость. Неприглядно, когда камера наблюдения на избирательном участке закрыта картоном, чтобы скрыть "вброс" бюллетеней в урну. "Карусели" из голосующих по несколько раз людей тоже незаконны, но распространены".

"Даже сам Путин участвовал в избирательной кампании, выступив на съездах "Единой России" и распорядившись выплатить денежные пособия пенсионерам и военнослужащим. (...) То, что выборы впервые проходили в течение трех дней, позволило отправить госслужащих на голосование утром первого дня, а затем, судя по сообщениям, оказать давление на остальных".

"В сравнении с этими усилиями и ожиданиями Кремля, результат получился скудным: официально "Единая Россия" набрала чуть менее 50% голосов при явке избирателей немногим меньше 52%. Благодаря прямым мандатам она выиграла 324 из 450 мест, что составляет 72%. Статистик Сергей Шпилькин считает, что без фальсификации "Единая Россия" набрала бы примерно 32% голосов при 38-процентной явке избирателей. То есть 13,8 млн голосов партии были сфальсифицированы - это половина от общего числа и больше, чем когда-либо прежде. Даже партия власти не была в праздничном настроении: ни Путин ("на самоизоляции"), ни лидер партии Дмитрий Медведев (из-за "кашля"), ни Лавров и Шойгу не пришли на празднование победы", - отмечает FAZ.

"При этом то, что в российском обществе есть спрос на оппозицию, пусть даже на ту, что тщательно подбирается Кремлем или терпится им, показывает успех партии "Новые люди", которая впервые прошла в Госдуму, - но прежде всего успех коммунистов. Именно им во вред пошли манипуляции: вместо официальной цифры чуть менее 19%, они, вероятно, на самом деле получили около 30% голосов. В связи с репрессиями против "несистемной" оппозиции вокруг Навального, политики, желающие изменить ситуацию, примкнули к коммунистам. Многие наблюдатели подозревают, что старое руководство партии надеялось, что эти протестные кандидаты и избиратели дадут им преимущество в торге с Кремлем".

"Он начал кампанию против коммунистов еще до выборов; так, Павел Грудинин, оппонент Путина на президентских выборах 2018 года, не был допущен в качестве кандидата. Теперь коммунисты не признают результаты онлайн-голосования в Москве. Уже состоялись два протестных собрания. При этом в прошлую субботу там раздавались крики вроде "Свободу Навальному" и "Путин - вор". Теперь власти угрожают заблокировать сайт коммунистов, арестовывают многих их соратников. Политолог Татьяна Становая предполагает, что теперь Кремль ставит свою "системную" оппозицию перед выбором: либо полное подчинение, либо разгром по примеру организаций Навального", - пишет Frankfurter Allgemeine.

InoPressa