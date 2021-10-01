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2021.10.01 08:19

Литва за 19 млн евро покупает немецкие автоматические винтовки G-36

BNS, LRT.lt2021.10.01 08:19
Армия Литвы
Армия Литвы / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Литва за 19 млн евро дополнительно приобрете немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило Министерство обороны.

Как сообщается, в четверг Агентство по оборонным ресурсам подписало с немецкой компанией Heckler & Koch GmbH договор о приобретении анного вида оружия.

"Мы продолжаем обеспечивать литовских военных современным и надежным вооружением, а технические и тактические характеристики автоматической винтовки G-36 удовлетворяют потребности армии Литвы и гарантируют, что оружие можно будет надежно использовать в разных условиях, для нужд как национальных, так и международных военных операций", – сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

Новая партия автоматических винтовок G-36 будет произведена и поставлена армии Литвы в 2022-2023 годах, общая стоимость договора составляет около 18 млн евро.

Министр обороны А. Анушаускас информировал, что точное количество закупаемого оружия не сообщается, так как это "государственная тайна".

Армия Литвы
Армия Литвы
1 / 1A. Pliadžio/KAM nuotr.
Армия Литвы
# Литва
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