Литва за 19 млн евро покупает немецкие автоматические винтовки G-36

Литва за 19 млн евро дополнительно приобрете немецкие автоматические винтовки G-36, сообщило Министерство обороны.

Как сообщается, в четверг Агентство по оборонным ресурсам подписало с немецкой компанией Heckler & Koch GmbH договор о приобретении анного вида оружия.

"Мы продолжаем обеспечивать литовских военных современным и надежным вооружением, а технические и тактические характеристики автоматической винтовки G-36 удовлетворяют потребности армии Литвы и гарантируют, что оружие можно будет надежно использовать в разных условиях, для нужд как национальных, так и международных военных операций", – сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

Новая партия автоматических винтовок G-36 будет произведена и поставлена армии Литвы в 2022-2023 годах, общая стоимость договора составляет около 18 млн евро.

Министр обороны А. Анушаускас информировал, что точное количество закупаемого оружия не сообщается, так как это "государственная тайна".