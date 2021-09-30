"Содра": среднемесячная заработная плата за год выросла на 220 евро

Трудовые доходы во втором квартале этого года продолжили рост во всех секторах, заявил Фонд социального страхования ("Содра") Литвы. Среднемесячная заработная плата за год выросла на 220 евро (на 16,6%) до 1539 евро.

По данным фонда, трудовые выплаты "на руки" за год выросли на 128 евро (на 15 %) и составили 979 евро. За год они в среднем повысились на 54 евро, или на 7%.

Советник отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда социального страхования Кристина Зитиките сообщила, что чистые доходы несколько снизила инфляция, поэтому реальные дохды в среднем составляют 950 евро.

В апреле-июне увеличение доходов мог почувствовать каждый второй работник - у 46% работников доходы росли на 10%, а снижение доходов могли испытать 4% жителей, доходы 23% жителей не изменились.

К. Зитиките сообщила, что в этом году около 8% всех застрахованных (около 86 тыс.) зарабатывают меньше минимальной заработной платы (642 евро).