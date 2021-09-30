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2021.09.30 13:54

"Содра": среднемесячная заработная плата за год выросла на 220 евро

BNS, LRT.lt2021.09.30 13:54

Трудовые доходы во втором квартале этого года продолжили рост во всех секторах, заявил Фонд социального страхования ("Содра") Литвы. Среднемесячная заработная плата за год выросла на 220 евро (на 16,6%) до 1539 евро.

По данным фонда, трудовые выплаты "на руки" за год выросли на 128 евро (на 15 %) и составили 979 евро. За год они в среднем повысились на 54 евро, или на 7%.

Советник отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда социального страхования Кристина Зитиките сообщила, что чистые доходы несколько снизила инфляция, поэтому реальные дохды в среднем составляют 950 евро.

В апреле-июне увеличение доходов мог почувствовать каждый второй работник - у 46% работников доходы росли на 10%, а снижение доходов могли испытать 4% жителей, доходы 23% жителей не изменились.

К. Зитиките сообщила, что в этом году около 8% всех застрахованных (около 86 тыс.) зарабатывают меньше минимальной заработной платы (642 евро).

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва
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