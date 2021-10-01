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2021.10.01 16:18

Репертуар Русского драматического театра Литвы на октябрь

LRT.lt2021.10.01 16:18
Спектакль "Воля"
Спектакль "Воля" / Фото: Д.Матвеев

Репертуар Русского драматического театра Литвы обнародовал репертуар на октябрь 2021 г.

8 октября, пятница, 18:30 ч. Премьера! «Поминальная молитва». По мотивам произведений Шолом-Алейхема. Реж. Владимир Гурфинкель. Надежды на счастье в двух действиях на русском языке, с литовскими титрами. Спектакль перенесён с 26 сентября этого года.

13 октября, среда, 18:30 ч. Джордж Бернард Шоу «Пигмалион». Реж. Линда Урбона. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

15 октября, пятница, 18:00 ч. «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин. Культурный центр Рокишкиса.

22 октября, пятница, 18:30 ч. «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин.

24 октября, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+. Продолжительность 1 ч. 45 мин.

25 октября, понедельник, 18:00 ч. «Воля». По произведениям Василия Шукшина. Реж. Владимир Гурфинкель. Простая жизнь в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность 1 ч. 50 мин. Культурный центр Варены.

27 октября, среда, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

30 октября, суббота, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

31 октября, воскресенье, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

Спектакль "Воля"
Спектакль "Воля"
1 / 1Фото: Д.Матвеев
Спектакль "Воля"
# Культура
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