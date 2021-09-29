Федор Крашенинников. Любой критик Кремля в РФ - теперь потенциальный преступник

Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.

Следственный комитет Российской Федерации 28 сентября 2021 года объявил о возбуждении нового уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") в отношении Алексея Навального и целого ряда сторонников сидящего в тюрьме критика Кремля. На первый взгляд, эта новость кажется проходной: против Навального и его команды возбуждено уже столько дел, что все их и не вспомнить, так что какая разница, что еще придумали в недрах Следственного комитета? К сожалению, разница есть, и она очень существенная.

Политическое дело против Навального



Прежде всего, важно отметить: впервые за всю историю преследований российскими властями Алексея Навального, лично против него выдвинуты чисто политические обвинения. Ранее его обвиняли в мошенничестве, хищениях, легализации преступных доходов, оскорблении ветеранов и совершении других уголовных и административных преступлений, что позволяло утверждать, будто в преследованиях оппозиционера и его сторонников вообще нет никакой политики. Теперь маски сброшены: Навального и его команду прямо обвиняют в деятельности, направленной на "изменение основ конституционного строя в Российской Федерации".

Статья УК РФ, обвинения по которой предъявлены Навальному и его соратникам, - очень серьезная. Им вменяют в вину создание и руководство экстремистским сообществом, за что предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Другие члены команды Навального могут быть приговорены к заключению на срок до 6 лет за один факт принадлежности к ней.

Если в рамках задействованной летом этого года против структур Навального статьи об экстремистских организациях силовики могли преследовать только тех активистов и сторонников оппозиционера, кто продолжал сотрудничать с запрещенными организациями после вступления в силу приговора, то статья об экстремистском сообществе позволяет преследовать любого, кто сотрудничал со структурами Навального когда-либо в прошлом. Таким образом, новое обвинение - это не просто еще одно уголовное дело в череде других, а выход на качественно иной уровень преследований не только Алексея Навального и его сторонников, но и всех оставшихся в России критиков Путина.

Признание успехов команды Навального



Есть все основания считать новое уголовное дело реакцией властей России на прошедшие думские выборы, которые фактически превратились в борьбу "Единой России" против предложенной командой Навального стратегии "умного голосования". В ходе кампании оказалось, что медиаресурсы команды сидящего в тюрьме политика способны ощутимо влиять на политическую ситуацию в стране.

Поэтому, вплоть до последнего дня голосования, власти России оказывали беспрецедентное давление на глобальные интернет-компании, добиваясь удаления из магазинов приложений команды Навального, блокировки их видеопродукции, затруднения сбора пожертвований.

Вероятно, что после завершения выборов в Госдуму давление усилится, и отказ интернет-гигантов выполнять новые требования Кремля и полностью заблокировать любую активность критиков Путина может обернуться преследованиями теперь уже сотрудников этих компаний в России.

Кроме того, ужесточение статьи, по которой сторонникам Навального предъявлены новые обвинения, может стать основанием для еще более настойчивых требований их экстрадиции. Сам же Алексей Навальный, судя по всему, получит максимально возможный срок, что позволит на формально законных основаниях держать его в заключении много лет.

Окончательная криминализация оппозиционной деятельности



Последние десять лет структуры Алексея Навального занимались абсолютно легальной деятельностью на глазах всех государственных служб и правоохранительных органов России. Сторонники Навального и он сам открывали счета в российских банках, арендовали офисы, нанимали сотрудников, платили налоги, регистрировали организации и СМИ и много раз пытались учредить политическую партию, во всем следуя российским законам. Призывая людей к участию в митингах и других своих публичных акциях, они неизменно подчеркивали их мирный характер.

Попытка властей задним числом объявить всю эту вполне обычную для оппозиции в любых странах политическую деятельность преступной и противозаконной не может не вызывать тревогу по поводу дальнейшего развития событий в России. Получается, что любой, кто занимается формально все еще законной оппозиционной политической деятельностью в России, должен постоянно думать о том, что спустя некоторое время он может быть объявлен преступником с перспективой сесть в тюрьму на многие годы.

Возможно, в этом и есть основная цель продолжающейся борьбы российских властей с Алексеем Навальным и его структурами - окончательно приравнять любую оппозиционную деятельность к уголовному преступлению, а любое взаимодействие с оппозиционными структурами для граждан России, российских и международных организаций - с соучастием в нем. Вполне очевидна и решаемая задача: к президентским выборам 2024 года не оставить в России никаких возможностей противодействовать переизбранию Владимира Путина.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

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DW