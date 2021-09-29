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2021.09.29 16:15

Литва: с 1 октября маски в помещении обязательны для всех

Гитис Панкунас LRT.lt2021.09.29 16:15
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / E. Blaževič/LRT nuotr.

Правительство Литвы решило, что с 1 октября маски будут обязательны в помещении для всех, в том числе для владельцев ковидных сертификатов (паспортов возможностей). При этом решено рекомендовать организацию удаленной работы как для государственных, так и для частных юридических лиц.

Эти предложения МВД было одобрено Кабинетом министров в среду на заседании правительства.

В утвержденном документе отмечается, что в Литве стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса. Для этого варианта вируса характерна на 60% более высокая инфекционность, что означает, что для его передачи достаточно и более непродолжительного контакта, и меньшего количества вируса.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеванию COVID-19 в Литве остается неблагоприятной. По данным на 28 сентября, в Литве ежедневно регистрируется в среднем 1360 случаев коронавируса. Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 656,3 случая на 100 тысяч жителей», - говорится в постановлении.

В больницах на лечении c COVID-19 находится 1171 человек, 129 из них – в реанимации.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва
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