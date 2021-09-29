Раcкол семейных ценностей в Литве. Почему кремлевской пропаганде это выгодно

Защита традиционных ценностей сегодня стала одной из главных потемкинских деревень Кремля. Животрепещущую для многих молодых демократий тему принятия ЛГБТ-сообщества российская пропаганда сделала одним из главных своих инструментов. Недаром, в Литве ее происки увидели и в «Великом семейном марше», прошедшем в мае.

Кремль давно себя рекламирует как чуть ли не главного защитника традиционных ценностей на европейском континенте, если не брать шире. Даже среди поправок, которые вносились в 2020 году в Конституцию Российской Федерации, «защита института брака как союза мужчины и женщины» преподносилась как одна из приоритетных – ее предложил лично Путин. Но не стоит обманываться: эта поправка была лишь одной из «вкусных» наживок для электората – явка главным образом была нужна для обнуления президентского срока Владимира Путина.



Как и в случае с поправками, любое государственное морализаторство на тему семьи и брака в России по-прежнему носит показной характер. Институт семьи в стране давно находится под угрозой – Россия уже не первый год лидирует в Европе по количеству разводов, а за последний год число разводов в стране и вовсе выросло на 44%. Но эта правда жизни вовсе не мешает путинской России монополизировать тему традиционных ценностей и считать себя вправе занимать позицию арбитра в вопросах морали.



Но что еще хуже, тема подрыва семейных ценностей и традиционной семьи – болезненная для обществ Восточной Европы – становится одним из главных и удобных направлений работы для российской пропаганды. В Литве, как и в других странах Балтии, граждане в большинстве своем не готовы к признанию на законодательном уровне однополых браков и других связанных с этим положений (усыновление детей и пр.). А, значит, если есть внутреннее несогласие, России есть где вбить клин, чтобы раскол в обществе казался более очевидным. Нагнетая обстановку, всячески подчеркивая, что власть в Литве якобы далека от народа, российские пропагандисты добиваются главной цели – разрушить доверие внутри общества, тем самым ослабив само государство.

Марш в защиту традиционной семьи / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кремлю выгодно перессорить всех со всеми. В случае противостояния по теме ЛГБТ, пропагандисты стремятся радикализировать большинство, которое в других обстоятельствах относилось бы к представителям ЛГБT терпимо или равнодушно, заставить общество почувствовать себя в опасности и действовать более активно, желательно даже неадекватно и агрессивно. Эта агрессия в свою очередь побуждает власть говорить об опасных для части общества гомофобных настроениях и принимать жесткие и неприятные для большинства меры, которые способны спровоцировать политический кризис.

Подготовка издалека



Российские пропагандистские каналы, среди которых главными на литовском направлении остаются «Sputnik.Литва» и «Baltnews», тему раскола литовского общества по вопросу семейных ценностей начали раскручивать с момента прихода в парламент новой либеральной «Партии Свободы» и укрепления позиций «Либерального движения». Попадание обеих партий в правящую коалицию во главе с консерваторами и их попытки внести в законодательство изменения, укрепляющие права ЛГБТ-сообщества, разумеется, не остались не замеченными кремлевским пропагандистами.



Главный автор «Спутника» по Литве, Юргис Нявежетис, по итогам выборов сокрушается в своей колонке с громким заголовком «Растворение Литвы в болоте западного мира: чего стоит победа консерваторов»: «И вот она – победа сил, которые с 2016 года стремятся поставить на колени правительство СКЗЛ <Союз крестьян и зеленых Литвы – прим. Н.Фроловой>. И в этом контексте это победа тех, которые на словах и на деле представляют интересы транснационального западного капитала (и, как следствие, постмодернистского, "радужного" проекта), а не интересы национального и, следовательно, более ориентированного на традиционные ценности литовского капитала (в авангарде которого тот самый СКЗЛ)».



Так к традиционным кремлевским претензиям к литовским властям («антисоветизм, русофобия и преклонение колен перед Западом»), которые «формируют консенсус "системной" политики Литвы», добавляется еще одна – проталкивание ЛГБТ-повестки. Три первые претензии, бесконечно повторяемые многочисленными рупорами Москвы, постепенно теряют свою пропагандистское воздействие на так называемых соотечественников. Советского Союза уже давно нет, а русофобия (на самом деле этим словом пропагандисты называют неприязнь к путинскому режиму) никогда не была проблемой в Литве. А тема законодательных изменений, связанных с правами ЛГБТ, сегодня находит живой отклик почти у всех.



Кто разжигает?



Тут важно обратить внимание и на то, кто пишет в пропагандистских каналах о Литве. Очень часто подобные издания используют анонимных авторов. Того же Юргиса Нявежетиса, который на страницах «Спутника» регулярно обличает Литву, похоже вовсе не существует. В Вильнюсском институте политического анализа его считают «вымышленным персонажем», которого невозможно найти ни в соцсетях, ни в других базах. На его фотографии – затемненный профиль, зато бесконечные опусы неизвестного никому автора бороздят пропагандистские просторы.



Не видно лица и на фотографии другого автора «Sputnik» Владимира Матвеева, а тексты написаны все в той же стандартной стилистике: ядовитый, набитый старыми и новыми клише язык старых советских газет, описывающих жизнь на Западе. Есть такие же удобные персонажи и у Baltnews, например, некая «Светлана Круглова».



Все хороши



Казалось бы, пропагандистская схема здесь должна быть несложной. С одной стороны, есть плохая власть, которая под напором прогнившего Запада пропихивает законодательство, направленное против «простого народа». С другой стороны, есть хороший народ – хранитель традиционных ценностей, который вышел на марш. За «хорошего» в истории с маршем может даже сойти президент Науседа, который свой народ поддержал и даже высказался в духе Путина, который заявил: «Пока я президент, у нас будут папа и мама».



Но поскольку кремлевская пропаганда продвигает вовсе не традиционные ценности, а интересы многолетнего хозяина Кремля, то ее задача – показать, что в Литве все с изъяном, все по-своему плохи. Даже те, чья позиция вроде бы «правильная», все равно будут представлены в негативном, и даже гротескном, свете. В итоге у читателя – что местного, что зарубежного – должно в голове сложиться впечатление, что в Литве творится полный бардак, управиться с которым местные власти не в состоянии, поскольку сами же его и создают.



Недаром «Красная весна», издание прокремлевского политолога Сергея Кургиняна, выбрала в качестве главной фотографии к статье о марше в защиту семейных ценностей, прошедшего 15 мая, картину Питера Рубенса «Вакханалия». Эта метафора явно относится не только к представителям либеральных партий и ЛГБТ-сообщества (с намеком на содомию), но к политической ситуации в Литве в целом.



Разрушители



Так кто же действующие лица этой литовской «вакханалии»?



В первую очередь, конечно, новое правительство, которое по словам автора «Sputnik», пришло к власти с неприемлемой для большей части общества «радужной» программой – Стамбульской конвенцией, ЛГБТ и так далее. С ним заодно действует сейм, в котором «либералы все чаще диктуют собственную повестку дня, понимая, что без них консерваторы не удержатся у власти». В этом плане пропагандисты особое внимание уделяют депутату от Партии Свободы Томасу Витаутасу Раскявичюсу, который сам себя представляет как «профессионального гея». Его «Sputnik» в одной из статей критикует словами бывшего вице-спикера сейма Кястаса Комскиса, который говорит, что «выдвижение узких интересов сексуальных меньшинств выше интересов всего общества не имеет ничего общего с правами человека». Но уже буквально в следующем абзаце достается и самому Комскису: «завершил карьеру в Сейме из-за подкупа голосов избирателей», «подозревается в преступном банкротстве и растрате имущества».



На политической сцене Литвы есть также «плохой» мэр Вильнюса, «неолиберал Ремигиюс Шимашюс, многократно уличенный в двойных стандартах», который «решил: сторонников традиционной семьи выпускать на городские улицы вредно и опасно» и в действиях которого «здравого смысла нет ни на йоту».



Основные литовские СМИ также представлены как «системные», а потому исключительно поддерживающие правительство, сейм и западный капитал. На их фоне, по мнению пропагандистов, в худшую сторону отличается телеканал «Laisvės TV», «финансируемый Фондом открытого общества Джорджа Сороса, который претендует на особую респектабельность». А основатель канала Андрюс Тапинас накануне семейного марша был представлен чуть ли не главным потенциальным его «разрушителем», причем действующим, если верить пропаганде, сугубо из меркантильных интересов: «распалял общественность», что поднять рейтинги собственного проекта. «Высокий рейтинг — высокий доход. Плюс 1,2 процента от вашего подоходного налога. Тапинас также заработает на «Великом марше в защиту семьи 2021 года». А что получат традиционные литовские семьи?», – задается риторическим вопросом очередная «темная лошадка» «Спутника» Домантас Клива.



За семью, но русофобы, антисоветчики и язычники



А на другой стороне политического спектра – организаторы и сторонники «Семейного марша». Но и тут Кремлю некого поддержать. «Что же стоит за "противорадужным" протестом? /…/ Профашистское «Национальное объединение" Раджвиласа и других сторонников, главным, практически непростительным недостатком которых являются исповедуемые ими (и, следовательно, связывающие их с системой) русофобия и антисоветизм», – объясняет аноним Нявежетис.



В этом же лагере и депутат Пятрас Гражулис, который зарегистрировал в Сейме проект постановления «О разрешении организаторам "Большого марша в защиту семьи" провести митинг у Сейма и правительства» и, как пишет «Sputnik», таким образом призвавший депутатов «поддержать протест и выразить возмущение произволом мэра столицы». Но и он, «помимо своей антилиберальной риторики, мало отличается по принципиальным установкам от тех же системных сил, которых так громко критикует», то есть «демонстрирует лояльность к ЕС, и особенно к НАТО». К тому же, Гражулис то снимается в гомофобных роликах, то у него на экране во время онлайн-подключения к заседанию сейма на заднем фоне проскакивает голый мужчина.



Президент, который поддержал семейный марш, тоже получает свою порцию критики: его действия якобы продиктованы в основном стремлением к популизму и противостоянием с премьер-министром Ингридой Шимоните.



Но достается не только президенту, депутатам и активистам, но и литовскому народу – тому самому большинству, которое выступает за традиционные ценности. В общей массе народ представлен как темный, упрямый, закрытый для любых нововведений и отягощенный «лабиринтами традиций». «Литовцы в массе своей – европейцы только на словах. На деле они как были язычниками, последними на континенте принявшими христианство, так ими остаются с поправкой на современные привычки и пристрастия», – пишет Baltnews.



Интересно, что на фоне общей вакханалии российская пропаганда делает особую ставку на «Союз крестьян и зеленых Литвы». Как и во время парламентских выборов 2020 года, так и сейчас чуть ли не единственным «солидным политиком» Литвы «Baltnews» называетее председателя Рамунаса Карбаускиса. «Он считает, что в вопросе семьи страна находится у черты, после пересечения которой дороги назад уже не будет: или традиционные отношения одного мужчины с одной женщиной, или падение в бездну безнравственности. В том аду люди одного пола тоже окажутся "семьей"».



В этой ситуации столь очевидная поддержка Карбаускиса важна тем, что его партия, при правильной раскрутке темы защиты традиционных ценностей, может вновь оказаться среди фаворитов следующих парламентских выборов.



«Рука Москвы»



Пропагандистские каналы, естественно, пытаются всячески отрицать попытку влияния на общественное мнение в Литве. Но тем не менее она очевидна даже на уровне публикаций в «Sputnik» и «Baltnews».



Накануне марша 15 мая «Sputnik» опубликовал даже не статью, а, по сути, целый манифест, очень подробно излагающий позиции сторонников марша. В этом материале, не имеющим ничего общего с журналистикой, почти дословно цитируются призыв к маршу Криступа Кривицкаса, «Декларация о приостановлении антигосударственных и антидемократических действий» (по пунктам), пост в Facebook епископа Паневежского Йонаса Каунецкаса и ряд других выступлений церковных иерархов.



Уже после марша «Sputnik» посвящает «руке Москвы» отдельную статью, где пытается «объективно» критиковать подозрения литовских властей. Так, главными аргументами становятся либо отсутствие на митинге тех, кого литовские СМИ расценили как возможных провокаторов, либо то, что они «просто пришли посмотреть на мероприятие».



Но даже пытаясь представить «семейный марш» как «тусовку», которую Москве якобы даже не нужно было поддерживать, автор статьи с нескрываемым удовольствием подмечает: пророссийская ориентация «марша» «несомненно существует среди рядовых участников», а приход на марш Альгирдаса Палецкиса, обвиненного в шпионаже в пользу России, «вызвал большой интерес и получил моральную поддержку со стороны собравшихся». И это, по мнению издания, «свидетельствует о том, что у литовского народа еще есть здравый, истинно патриотический потенциал».



Кривое зеркало пропаганды



В истории с семейным маршем в Литве в очередной раз проявилась и еще одна особенность российской пропаганды: она как бы пытается перенести матрицу политической жизни в России на ситуацию в других странах. Пропаганда, если можно так сказать, ее «зеркалит». Это делается для того, чтобы обесценить российские проблемы, показать, что власти и в других странах, по сути, ведут себя точно также, а, значит, в России не происходит ничего экстраординарного в плане подавления политических свобод и свободы прессы.



Пропаганда, например, делит политический ландшафт Литвы на «системных» и «несистемных». В России, где в парламент (в «систему») в принципе не попадают партии и кандидаты, не одобренные администрацией президента, подобное деление отражает действительность. Но для Литвы, где выборы и в самом деле выборы, это деление на «системных» и «несистемных» выглядит, по меньшей мере, искусственным.



Другой пример – постоянное муссирование темы несуществующих в Литве политических репрессий. Так, в истории с защитой семейных ценностей «Baltnews» громко заявляет: «Механизм репрессий запущен на полную катушку». «Полной катушкой» оказывается единственный случай, когда 57-летнего жителя Шауляя действительно сочли виновным в оскорблении и унижении представителей ЛГБТ-сообщества. Издание дает осужденному исключительно положительные характеристики («отец семейства», «добропорядочный гражданин») и сообщает, что его наказали «только за непотребный комментарий в социальной сети Facebook после радужного международного праздника Baltic Pride». При этом издание не уточняет, что в «непотребном» комментарии действительно содержались угрозы расправиться с людьми нетрадиционной ориентации, недопустимые в адрес любого человека.



И тут же «Baltnews» прибегает к еще одной манипуляции: «Однако если бы кто вздумал провести мониторинг общественного мнения, нарисовалась бы прелюбопытнейшая картинка: 95% литовцев поддержали бы жителя Шауляй и только 5% – геев. Однако правосудию не нужны плебисциты, оно карает "сеющих неприязнь"». Придумывая результаты подобного плебисцита, издание не столько подчеркивает приверженность литовцев традиционным ценностям, сколько вновь выставляет их агрессивными и в крайней степени не толерантными.



В итоге, как рассчитывают в Кремле, все эти словесные манипуляции убедят читателя из России, что за посты в Facebook сажают и в Европе, а читателя из Литвы заставят взмахнуть рукой: «А чем в Литве власть лучше?!».

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