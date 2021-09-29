Новости

2021.09.29 08:17

Сотрудников ВОЗ подозревают в сексуальном насилии: не менее 75 жертв

Deutsche Welle2021.09.29 08:17
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус / AP nuotr.

Сотрудников ВОЗ и ООН подозревают в сексуальном насилии в ДР Конго. Об огромных "масштабах сексуальной эксплуатации и надругательств" говорится в отчете независимой комиссии. Глава ВОЗ принес извинения.

Независимая комиссия выдвинула серьезные обвинения в сексуальной эксплуатации против сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ООН и других гуманитарных миссий. Согласно заключительному отчету, опубликованному во вторник, 28 сентября, сотрудники этих организаций во время операции по борьбе с тропической лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго подвергли сексуальному насилию десятки людей. Преступления совершались в период с августа 2018 по июнь 2020 года.

В 35-страничном документе говорится об огромных "масштабах сексуальной эксплуатации и надругательств". Так, комиссия опросила 75 жертв, 63 из них - женщины, еще 12 - мужчины. По словам потерпевших, сотрудники ВОЗ и других организаций обещали им работу в обмен на интимные услуги. Кроме того, были случаи изнасилований, по меньшей мере 29 женщин забеременели. Подозреваемые - 83 мужчины, среди них - 21 сотрудник ВОЗ.

Глава ВОЗ принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго

Количество жертв и предполагаемых преступников может быть больше, их окончательный список еще не составлен, говорится в отчете.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус принес извинения за случаи сексуального насилия в ДР Конго со стороны сотрудников организации. "Мне очень жаль", - сказал он во вторник в Женеве. Теперь его "первоочередной задачей является не извинение преступников, а их привлечение к ответственности", подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения.

DW

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
1 / 1AP nuotr.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
14 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

На Навального и его соратников завели новое дело - о создании экстремистского сообщества

Мигранты в Литве
15 ч. назад

Выигравшая конкурс компания намерена кормить мигрантов на 15 евро в день - горячая пища не предусмотрена

15 ч. назад

Правительство предложит меры для амортизации растущих цен на газ, электроэнергию и отопление

Белорусский флаг
16 ч. назад

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме

Мигранты. Ассоциативное фото
16 ч. назад

Подозреваемый в связях с террористами мигрант выслан из Литвы

М. Саакашвили
17 ч. назад

Саакашвили намерен прилететь в Тбилиси 2 октября - ему грозит арест

В. Путин и А. Меркель
10
17 ч. назад

Литовский политолог: теперь мы полушутя ожидаем назначения Меркель на пост в "Газпроме"

10
"Газпром"
18 ч. назад

"Газпром" стал яблоком раздора в конфликте Венгрии и Украины

Вильнюс
18 ч. назад

В Литве - 1225 новых случаев коронавируса

И. Шимоните
20 ч. назад

Премьер-министр Литвы: карантина не будет

И. Шимоните
2021.09.28 11:26

Премьер-министр Литвы: карантина не будет

Į Ruklos miestelį perkeliami migrantai
2021.09.28 11:03

Пытавшийся бежать из лагеря в Рукле иракец: нас держат как военнопленных

Мигранты в Литве
2021.09.28 09:13

В Литве задержали пять человек, незаконно переправлявших 19 иракских мигрантов

В. Путин и А. Меркель
10
2021.09.28 14:38

Литовский политолог: теперь мы полушутя ожидаем назначения Меркель на пост в "Газпроме"

10
Вильнюс
2021.09.28 14:03

В Литве - 1225 новых случаев коронавируса

Мигранты. Ассоциативное фото
2021.09.28 15:43

Подозреваемый в связях с террористами мигрант выслан из Литвы

Белорусский флаг
2021.09.28 16:14

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме

"Газпром"
2021.09.28 14:13

"Газпром" стал яблоком раздора в конфликте Венгрии и Украины

Мигранты в Литве
2021.09.28 16:59

Выигравшая конкурс компания намерена кормить мигрантов на 15 евро в день - горячая пища не предусмотрена

2021.09.28 16:28

Правительство предложит меры для амортизации растущих цен на газ, электроэнергию и отопление