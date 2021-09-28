На Навального и его соратников завели новое дело - о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет России возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников - Леонида Волкова и Ивана Жданова. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе, говорится в сообщении на сайте СКР.

Следствие считает, что деятельность "экстремистского сообщества" была направлена на "дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах". Кроме того, считает следствие, фигуранты дела создавали протестные настроения и проводили протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки.



Подозреваемыми по статье об участии в этом сообществе проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и Рустем Мулюков - им грозит до шести лет колонии.



Адвокат Навального Вадим Кобзев сказал Би-би-си, что его не уведомили о возбуждении уголовного дела. По его словам, СКР обычно отправляет адвокатам постановление о возбуждении уголовного дела почтой, и информации в таких документах не намного больше, чем в пресс-релизах ведомства.



По его словам, в феврале, когда в отношении Навального возбудили дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, "логика следствия предполагала, что Навальный изобрел машину времени и отправил на 10 лет назад в прошлое" (это уголовное дело связано с созданием ФБК в 2011 году, экстремистской организацией фонд признали в 2021 году).



"Здесь, видимо, аналогичная ситуация, никак иначе объяснить логику СК не могу", - сказал Кобзев Би-би-си.



Летом этого года российские власти признали все структуры Навального экстремистскими и запретили их деятельность.



Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

Без учета возбужденных впоследствии уголовных дел Навальный мог бы выйти на свободу в октябре 2023 года.



Что говорят соратники Навального



"Очевидно, это дело было возбуждено как реакция на прошедшие выборы, - сказала Би-би-си уехавшая из России пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. - Кремль болезненно воспринимает мобилизацию людей, а "Умное голосование" в очередной раз показало, какой существует потенциал для объединения в обществе".



"Нам ясно дают понять, что на свободу его выпускать не собираются до тех пор, пока Путин остается у власти". По ее словам, в случае остальных обвиняемых уголовное дело - это страховка от того, что кто-то из них вернётся в Россию. "Цель Кремля - надежно зачистить политическое поле, чтобы следующие выборы прошли в полном соответствии с их планом", - добавила Ярмыш.



Леонид Волков отказался от комментариев по существу. Вячеслав Гимади также отказался от комментариев. Руслан Шаведдинов сказал Би-би-си, что продолжит свою деятельность.



"Эти выдуманные уголовные дела отлично показывают, что мы все делаем правильно, а эти жулики боятся и пытаются таким образом надавить", - заявил он.

Известно, что Волков и Шаведдинов, а также Соболь, Жданов и Албуров находятся за границей.