В Рукле сбежал 21 мигрант, найдены восемь

Найдены восемь мигрантов из 21, которые сбежали из лагеря в Рукле (Йонавский район), другие еще находятся в розыске, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел Литвы (МВД).

21 иностранец пропал после акции протеста в лагере мигрантов в Рукле, которая началась в субботу вечером. Неизвестно, каким образом они сбежали.

Глава Службы общественной безопасности, которая охраняет лагерь, Ричардас Поцюс заявил, что протест мог быть организован, чтобы отвлечь внимание охраны.

В Рукле размещены социально уязвимые мигранты и их семьи.

В этом году в Литву из Беларуси прибыли 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.