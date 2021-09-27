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2021.09.27 13:32

В Рукле сбежал 21 мигрант, найдены восемь

BNS, LRT.lt2021.09.27 13:32
Мигранты в Рукле
Мигранты в Рукле / BNS nuotr.

Найдены восемь мигрантов из 21, которые сбежали из лагеря в Рукле (Йонавский район), другие еще находятся в розыске, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел Литвы (МВД).

21 иностранец пропал после акции протеста в лагере мигрантов в Рукле, которая началась в субботу вечером. Неизвестно, каким образом они сбежали.

Глава Службы общественной безопасности, которая охраняет лагерь, Ричардас Поцюс заявил, что протест мог быть организован, чтобы отвлечь внимание охраны.

В Рукле размещены социально уязвимые мигранты и их семьи.

В этом году в Литву из Беларуси прибыли 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Мигранты в Рукле
Мигранты в Рукле
1 / 1BNS nuotr.
Мигранты в Рукле
# Литва
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