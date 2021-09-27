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2021.09.27 08:25

Предварительные результаты: партия Меркель проиграла выборы в бундестаг

Deutsche Welle2021.09.27 08:25
FА. Меркель и А. Лашет
FА. Меркель и А. Лашет / AP nuotr.

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.

Парламентские выборы в ФРГ с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов, следует из официальных предварительных результатов, обнародованных в ночь на понедельник, 27 сентября, на сайте председателя федеральной избирательной комиссии. Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz)
Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) / AP nuotr.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпиге.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС претендуют на право формировать правительство

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Армин Лашет (Armin Laschet) - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь, Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

Кандидат в канцлеры от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок признала ошибки, которые не позволили партии стать ведущей политической силой в Германии на прошедших выборах. В то же время Бербок считает, что "зеленые" получили от избирателей мандат на обновление страны.

Выборы в Германии
Выборы в Германии / AP nuotr.

По мнению председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner), немецкие избиратели хотят формирования центристского правительства.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 процентов, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap. На предыдущих парламентских выборах в 2017 году явка была 76,2 процента.

Рекордное число кандидатов

Жители Германии выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство. Всего за места в высшем законодательном органе боролось рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

DW

FА. Меркель и А. Лашет
Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz)
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
FА. Меркель и А. Лашет
FА. Меркель и А. Лашет
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Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz)
Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz)
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Выборы в Германии
Выборы в Германии
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Выборы в Германии
Выборы в Германии
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Выборы в Германии
Выборы в Германии
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FА. Меркель и А. Лашет
Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz)
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
Выборы в Германии
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