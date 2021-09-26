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2021.09.26 16:06

И. Шимоните не воспользуется советом С. Сквернялиса «перезагрузить» правительство

ELTA2021.09.26 16:06
И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните прореагировала на призыв своего предшественника Саулюса Сквернялиса «перезагрузить» правительство, уволив некоторых министров.

«Саулюс Сквернялис предлагает сделать то, что он сам делал. Когда он «перегрузил» правительство, уволив оттуда всех женщин, я не припоминаю, чтобы что-нибудь в этом правительстве значительно улучшилось. Если бы я видела необходимость, или какой-нибудь министр видел необходимость в смене места работы, – тогда эти изменения и произошли бы. Сейчас же это только мнение Сквернялиса, и чего же сердиться за его мнение?» – заявила И. Шимоните журналистам во время воскресного съезда консерваторов.

По словам С. Сквернялиса, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не остается другого пути, кроме «перегрузки» правительства и увольнения из него некоторых министров. Это, по мнению экс-премьера, может не только придать новый импульс правительственным решениям, но и восстановить доверие общества к правительству – особенно среди людей, которые принципиально отказываются вакцинироваться.

Саулюс Сквернялис
Саулюс Сквернялис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Чтобы «перегрузка» кабинета министров была эффективной, по мнению политика, следовало бы распрощаться не только с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который непосредственно отвечает за борьбу с пандемией, но и с теми членами правительства, кто занимается ликвидацией экономических последствий пандемии. Кроме того, под огнем критики С. Сквернялиса по-прежнему остается министр, отвечающий за разрешение мигрантского кризиса.

Г. Ландсбергис комментирует предложение С. Сквернялиса: Это не тот человек, который может советовать

По мнению председателя Союза Отечества – христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса, экс-премьер С. Сквернялис не имеет никакого права рекомендовать нынешним властям увольнять министров. Комментируя призыв последнего «перезагрузить» правительство путем увольнения некоторых министров, Г. Ландсбергис напомнил о скандалах, в которых был замешан Ярослав Наркевич, работавший в правительстве С. Сквернялиса министром транспорта.

Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Проблема в том, что это определенно не тот человек, от которого я бы очень ждал советов. Я помню его слова о господине Наркевиче и аргументы, которыми он защищал господина Наркевича. Это люди, которые в то время вообще не обладали никакой общественной поддержкой, не разрешали никаких кризисов, а только создавали их. Они несли физическую ответственность за создание новых кризисов в государстве», – сказал журналистам Г. Ландсбергис, который на воскресном съезде Союза Отечества – христианских демократов был переизбран председателем этой партии еще на один срок.

Политик имел в виду историю, когда и президент, и тогдашняя оппозиция требовали увольнения министра транспорта Ярослава Наркевича, который оказался замешан в нескольких скандалах и обвинялся в возможной коррупции.

И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам Г. Ландсбергиса, если С. Сквернялис по-прежнему считает, что Я. Наркевич был достоин исполнять обязанности министра, он просто не имеет никакого права говорить о «перегрузках» в нынешнем правительстве.

И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов
Саулюс Сквернялис
Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов
1 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Саулюс Сквернялис
Саулюс Сквернялис
2 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
3 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
4 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
И. Шимоните на съезде Союза Отечества – христианских демократов
Саулюс Сквернялис
Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
И. Шимоните и Г. Ландсбергис на съезде Союза Отечества – христианских демократов
# Литва
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