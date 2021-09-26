За сутки в Литве – 1 251 новый случай коронавируса, 13 человек умерли, 11 из них не были привиты

За минувшие сутки в Литве был подтвержден 1 251 новый случай коронавируса. От COVID-19 скончалось 13 человек, 11 из которых не были вакцинированы. Такую информацию предоставил в воскресенье департамент статистики.

Жертвами вируса стали в минувшие сутки два человека в возрастных границах 50-59 лет, один человек из возрастной группы 60-69 лет, четыре человека из возрастной группы 70-79 лет и столько же – из возрастной группы 80-89 лет.

В настоящее время в стационарах проходят лечение 1 072 человека, из них 122 – в реанимации. По сравнению с предыдущим днем, ​​в больницах находится на 63 человека больше.

Больница в Каунасе / Kauno klinikų nuotr.

Вчера в литовские больницы поступило 111 пациентов, зараженных COVID-19.

Из 1 452 лечебных коек, выделенных для больных COVID-19, занято 1 072 койки.

К сегодняшнему дню в Литве от коронавируса выздоровели 299 053 человека, продолжают болеть 14 595 человек.

Аптека в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Накануне первой дозой вакцины было привито 726 человек. Всего за сутки вакцинировалось 1 296 человек.

Уровень заболеваемости за 14 дней составил 603,3 случая на 100 тысяч жителей.