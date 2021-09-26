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2021.09.26 09:30

В финале юбилейного фестиваля – квартет, созданный маэстро Владимиром Тарасовым

Радио LRT, LRT.lt2021.09.26 09:30
Владимир Тарасов
Владимир Тарасов / Pranešimo autorių archyvo nuotr.

На концерте, который завершит 20-ый, юбилейный, фестиваль «Vilnius Mama Jazz», выступит известнейший перкуссионист Владимир Тарасов в сопровождении саксофониста Витаутаса Лабутиса, контрабасиста Эугениюса Канявичюса и трубача Миндаугаса Вадоклиса.

Организатор фестиваля Юдита Бартошявичене говорит, что все исполнители – яркие индивидуальности, оригинальные творческие личности, а каждое выступление маэстро Тарасова – событие для слушателей и коллег. Он не просто джазмен, как принято думать, он композитор, автор визуальных и звуковых проектов.

«Отправной точкой нашей квартетной программы станет Гобеленовый цикл, две части которого мы представляли на фестивалях «Vilnius Mama Jazz» в 2014-ом и 2015-ом годах. Это должна быть музыка, близкая к направлению new bop, но сложно сказать, каков будет конечный результат. На концерте все станет ясно», - не скрывая улыбки, говорит душа квартета В. Тарасов.

Тарасов создает свой собственный жанр, играет со звездами мировой величины, и всегда готов удивить слушателя. В этом можно будет убедиться на концерте.

Владимир Тарасов
Владимир Тарасов
1 / 1Pranešimo autorių archyvo nuotr.
Владимир Тарасов
# Культура
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