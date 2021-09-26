Новости

2021.09.26 09:40

Виктор Шендерович. Цветок в подъезде. Документальное

Виктор Шендерович, "Эхо Москвы"2021.09.26 09:40
Виктор Шендерович
Виктор Шендерович / YouTube

В субботу, 18 сентября, уборщица нашего ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) Татьяна Николаевна обнаружила в подъезде неизвестный ей цветок в кадке. Такое бывает: уезжают люди в отпуск, а цветы-то поливать надо, вот их и ставят в подъезд, к общественной икебане в придачу…

Она и решила его полить.

А цветочек оказался непростой: в землице аккумулятор, в веточках провода, а в кадку вмонтирована камера. Что за чудеса?

Пошла Татьяна Николаевна к охраннику в будке, и охранник ей рассказал — приходили накануне какие-то двое в штатском, сказали: из полиции, попросились зайти на минутку…

Татьяна Николаевна позвонила тогда начальнице ТСЖ и все это ей пересказала, а волшебный цветочек, от греха подальше, перенесла в техническую каморку, где у нее швабры с ведрами. Вдоволь насмотревшись на эти швабры, граждане в штатском снова посетили наш ТСЖ в воскресенье — и волшебный цветочек забрали…

К сожалению, я узнал про эту историю только в понедельник. Как узнал? А из ТСЖ и позвонили. Они там немного подумали и решили почему-то, что из всех жильцов подъезда эта история имеет отношение именно ко мне.

И знаете, я тоже так думаю.

Родное государство передо мной не в долгу: мои налоги возвращаются ко мне неусыпным вниманием! Эта назойливая забота продолжается третье десятилетие. Государевы люди приходили в банк, где лежат мои нехитрые сбережения, и смотрели на просвет доходы, другие проникали в мое жилье и переворачивали там все в педагогических целях, даже не потрудившись симулировать ограбление… Третьи влезали по пояс в мою личную жизнь и вываливали потом свои смонтированные мерзости в интернет и телевизор… Четвертые сочиняли методички, по которым пятые загаживали пространство вокруг любой моей реплики на «Эхе Москвы». Лейтенант, который слушал мои телефонные разговоры во времена уничтожения свободного НТВ, я думаю, давно стал майором…

Правда, полудюжиной моих заявлений в полицию очередные служивые пренебрегли, но я не в обиде: государство же не резиновое, оно не может заниматься мною все время! На всë не хватает сил, — только на самое главное!

Например: изготовить кадку с видео-фикусом и поставить ее в подъезде, где я живу.

Вы спросите: зачем? Я тоже задавал себе этот вопрос.

С одной стороны, какая-то ерунда. Не убери Татьяна Николаевна тот фикус в подсобку, — какую информацию обо мне получили бы люди в штатском? Что по утрам я гуляю в парке Сокольники, а днем выхожу в овощной? Глупо же.

Не скажите.

Мы имеем дело с огромным бюрократическим механизмом, а он, как давно замечено, обслуживает преимущественно сам себя. Если эти служивые дармоеды перестанут шевелиться, их заменят на других, более смышленых, — вот чувачки и имитируют бурную деятельность. Уже небось доложили наверх: установлено наблюдение за очередным врагом России! Не спят люди, стоят на страже…

На страже чего?

Да собственной сметы, чего же еще. Дербанят триколор служивые умельцы, имеют орла в обе головы. Старая патриотическая забава…

P.S.

Начальница ТСЖ написала заявление в полицию, и я, разумеется, предвижу немедленное раскрытие дела! Шутка ли: какие-то неизвестные негодяи в штатском среди бела дня дискредитируют правоохранительные органы и, не побоюсь этого слова, само государство российское!

Я бы на месте этого государства поймал и прилюдно наказал этих наглецов. Сделать это, кстати, пара пустяков. На воротах нашего ТСЖ — камеры наблюдения, да и охранник, перед тем, как пустить граждан в подъезд, попросил у одного из них документик и переписал его, есть бумажка с фамилией и телефоном…

Телефон тот, разумеется, глухо молчит, а звали того Данилу-мастера, с цветком, Чибисов Валерий Владимирович…

На этом месте сюжета я заржал конем.

Дело в том, что «Чибисов» — это фамилия персонажа моей пьесы «Увидеть Солсбери»! Ненастоящая, разумеется, фамилия, как и у всех в этой пьесе про «Петрова» и «Боширова». И либо мы имеем тут дело с тонкой постмодернистской шуткой бойцов невидимого фронта, либо (что скорее всего) жизнь опять уделала литературу…

Эхо Москвы

Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
1 / 1YouTube
Виктор Шендерович
# Мнения
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Давить этих морских змеев". Евросоюз хочет перевести все зарядные устройства на Type-C

Вильнюс
8 мин. назад

За сутки в Литве – 1 251 новый случай коронавируса, 13 человек умерли, 11 из них не были привиты

Польские пограничники на границе с Беларусью (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
29 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Здесь нет политики, здесь – гуманитарный кризис". Мигранты замерзают на белорусско-польской границе

Видео
Владимир Тарасов
34 мин. назад

В финале юбилейного фестиваля – квартет, созданный маэстро Владимиром Тарасовым

Ангела Меркель
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
20 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Прощание железной фрау. Кем была Ангела Меркель для Германии и Европы

5
Берлин
21 ч. назад

Последние дебаты перед выборами в ФРГ: много о Китае, почти ничего о России

Панорама Будвы (Черногория)
21 ч. назад

Русские поехали в Черногорию. Зачем?

Выступление В. Путина в бундестаге (2001 г.)
21 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Как двадцать лет назад Путин обвел всех вокруг пальца

Xiaomi
21 ч. назад

Handelsblatt: Правительство Литвы предостерегает от использования китайских смартфонов Xiaomi и Huawei

Вильнюс
22 ч. назад

В Литве выявлено 1609 новых случаев коронавируса, скончалось 9 человек, 8 из них не были привиты

информация обновлена
Вильнюс
2021.09.25 11:26

В Литве выявлено 1609 новых случаев коронавируса, скончалось 9 человек, 8 из них не были привиты

информация обновлена
Xiaomi
2021.09.25 12:30

Handelsblatt: Правительство Литвы предостерегает от использования китайских смартфонов Xiaomi и Huawei

Вилия Блинкявичюте и Гитанас Науседа
6
2021.09.25 11:02

Опрос: Блинкявичюте по популярности почти не уступает президенту, в кабинете министров – новый фаворит

6
Панорама Будвы (Черногория)
2021.09.25 12:49

Русские поехали в Черногорию. Зачем?

Ангела Меркель
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2021.09.25 13:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Прощание железной фрау. Кем была Ангела Меркель для Германии и Европы

5
Выступление В. Путина в бундестаге (2001 г.)
2021.09.25 12:36

Frankfurter Allgemeine: Как двадцать лет назад Путин обвел всех вокруг пальца

Берлин
2021.09.25 13:00

Последние дебаты перед выборами в ФРГ: много о Китае, почти ничего о России

Польские пограничники на границе с Беларусью (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.09.26 09:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Здесь нет политики, здесь – гуманитарный кризис". Мигранты замерзают на белорусско-польской границе

Видео
Вильнюс
2021.09.26 09:56

За сутки в Литве – 1 251 новый случай коронавируса, 13 человек умерли, 11 из них не были привиты

Владимир Тарасов
2021.09.26 09:30

В финале юбилейного фестиваля – квартет, созданный маэстро Владимиром Тарасовым