Виктор Шендерович. Цветок в подъезде. Документальное

В субботу, 18 сентября, уборщица нашего ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) Татьяна Николаевна обнаружила в подъезде неизвестный ей цветок в кадке. Такое бывает: уезжают люди в отпуск, а цветы-то поливать надо, вот их и ставят в подъезд, к общественной икебане в придачу…

Она и решила его полить.

А цветочек оказался непростой: в землице аккумулятор, в веточках провода, а в кадку вмонтирована камера. Что за чудеса?

Пошла Татьяна Николаевна к охраннику в будке, и охранник ей рассказал — приходили накануне какие-то двое в штатском, сказали: из полиции, попросились зайти на минутку…

Татьяна Николаевна позвонила тогда начальнице ТСЖ и все это ей пересказала, а волшебный цветочек, от греха подальше, перенесла в техническую каморку, где у нее швабры с ведрами. Вдоволь насмотревшись на эти швабры, граждане в штатском снова посетили наш ТСЖ в воскресенье — и волшебный цветочек забрали…

К сожалению, я узнал про эту историю только в понедельник. Как узнал? А из ТСЖ и позвонили. Они там немного подумали и решили почему-то, что из всех жильцов подъезда эта история имеет отношение именно ко мне.

И знаете, я тоже так думаю.

Родное государство передо мной не в долгу: мои налоги возвращаются ко мне неусыпным вниманием! Эта назойливая забота продолжается третье десятилетие. Государевы люди приходили в банк, где лежат мои нехитрые сбережения, и смотрели на просвет доходы, другие проникали в мое жилье и переворачивали там все в педагогических целях, даже не потрудившись симулировать ограбление… Третьи влезали по пояс в мою личную жизнь и вываливали потом свои смонтированные мерзости в интернет и телевизор… Четвертые сочиняли методички, по которым пятые загаживали пространство вокруг любой моей реплики на «Эхе Москвы». Лейтенант, который слушал мои телефонные разговоры во времена уничтожения свободного НТВ, я думаю, давно стал майором…

Правда, полудюжиной моих заявлений в полицию очередные служивые пренебрегли, но я не в обиде: государство же не резиновое, оно не может заниматься мною все время! На всë не хватает сил, — только на самое главное!

Например: изготовить кадку с видео-фикусом и поставить ее в подъезде, где я живу.

Вы спросите: зачем? Я тоже задавал себе этот вопрос.

С одной стороны, какая-то ерунда. Не убери Татьяна Николаевна тот фикус в подсобку, — какую информацию обо мне получили бы люди в штатском? Что по утрам я гуляю в парке Сокольники, а днем выхожу в овощной? Глупо же.

Не скажите.

Мы имеем дело с огромным бюрократическим механизмом, а он, как давно замечено, обслуживает преимущественно сам себя. Если эти служивые дармоеды перестанут шевелиться, их заменят на других, более смышленых, — вот чувачки и имитируют бурную деятельность. Уже небось доложили наверх: установлено наблюдение за очередным врагом России! Не спят люди, стоят на страже…

На страже чего?

Да собственной сметы, чего же еще. Дербанят триколор служивые умельцы, имеют орла в обе головы. Старая патриотическая забава…

P.S.

Начальница ТСЖ написала заявление в полицию, и я, разумеется, предвижу немедленное раскрытие дела! Шутка ли: какие-то неизвестные негодяи в штатском среди бела дня дискредитируют правоохранительные органы и, не побоюсь этого слова, само государство российское!

Я бы на месте этого государства поймал и прилюдно наказал этих наглецов. Сделать это, кстати, пара пустяков. На воротах нашего ТСЖ — камеры наблюдения, да и охранник, перед тем, как пустить граждан в подъезд, попросил у одного из них документик и переписал его, есть бумажка с фамилией и телефоном…

Телефон тот, разумеется, глухо молчит, а звали того Данилу-мастера, с цветком, Чибисов Валерий Владимирович…

На этом месте сюжета я заржал конем.

Дело в том, что «Чибисов» — это фамилия персонажа моей пьесы «Увидеть Солсбери»! Ненастоящая, разумеется, фамилия, как и у всех в этой пьесе про «Петрова» и «Боширова». И либо мы имеем тут дело с тонкой постмодернистской шуткой бойцов невидимого фронта, либо (что скорее всего) жизнь опять уделала литературу…

Эхо Москвы