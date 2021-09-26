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2021.09.26 13:35

Tages-Anzeiger: Обязательное ношение масок как мотив убийства

Tages-Anzeiger, InoPressa2021.09.26 13:35
Защитная маска
Защитная маска / Unsplash nuotr.

"49-летний мужчина застрелил работника автозаправки в Рейнланд-Пфальце за то, что тот указал ему на необходимость надеть маску. Эксперты опасаются других подобных преступлений", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Цветы, свечи, плюшевые мишки и открытки стоят перед заправочной станцией в Идар-Оберштайне. Жители маленького городка в Рейнланд-Пфальце принесли их, чтобы выразить свои соболезнования и почтить память человека, погибшего в результате жестокого преступления, произошедшего там в выходные. В субботу вечером в торговый зал зашел мужчина, поставил на прилавок две упаковки пива. На нем не было маски. Кассир указал мужчине, что ношение маски обязательно. Затем 49-летний мужчина вышел из помещения, пригрозив рукой", - передает издание.

"Через некоторое время он вернулся, на этот раз в маске, поставил на прилавок еще одну упаковку пива, а затем снял маску. Продавец сделал ему замечание во второй раз. Мужчина достал револьвер и выстрелил ему в голову. 20-летний кассир (...) скончался на месте", - говорится в публикации.

"Молодой человек погиб, потому что подозреваемый стрелок хотел таким образом "сделать заявление", выступив против антикоронавирусных мер немецкого правительства, сказал он в своем признании. Пандемия оказывала сильное гнетущее воздействие на преступника, сказал по телефону старший прокурор Кай Фурманн. 49-летний мужчина якобы чувствовал себя загнанным в угол и "не видела другого выхода".

"Это не первый случай в Германии, когда ненависть в сети превращается в преступления. Но это первое известное убийство, совершенное в знак противодействия антикоронавирусным мерам. Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт решительно осудила это деяние", - пишет издание.

"Власти пока не знают, является ли этот человек сторонником движения ковид-диссидентов. По данным прокуратуры, ранее он не был замечен в качестве участника их демонстраций".

"По мнению экспертов, теперь опасность совершения подобных преступлений возрастет. На соответствующих платформах и в чат-группах любой поступок, направленный против антикоронавирусных мер, рассматривается как пример для подражания", - отмечает Tages-Anzeiger.

"В Telegram преступника, совершившего убийство в Идар-Оберштейне, уже прославляют как героя. На канале известного правого экстремиста, который читают более 10 тыс. подписчиков, один пользователь пишет: "Не испытываю ни капли сочувствия. Всегда раздражали людей с этими масками. Однажды кто-то съедет с катушек. И хорошо". Другой комментирует: "Если правительство не откажется от своих мер, смертей будет больше".

"Органы безопасности уже давно предупреждают о возможном насилии со стороны ковид-диссидентов. (...) Кандидат на пост канцлера от партии "зеленых" Анналена Бербок и генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак выразили в Twitter свою тревогу по поводу растущей радикализации. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц призвал к суровому наказанию виновного. "Как общество мы должны решительно противостоять ненависти", - заявил он. Эксперты указывают на ограниченные возможности предотвращения насилия со стороны таких преступников-одиночек. Один из немногих методов - это тщательное наблюдение за тем, кто пишет комментарии в чатах и на каналах Telegram", - пишет Tages-Anzeiger.

InoPressa

Защитная маска
Защитная маска
1 / 1Unsplash nuotr.
Защитная маска
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