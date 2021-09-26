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2021.09.26 12:55

Модные дома Saint Laurent и Brioni отказываются от меха. Они далеко не первые

BBC News
BBC News Русская служба2021.09.26 12:55
"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год
"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год / фото GETTY IMAGES

Модный дом Saint Laurent со следующего года не будет использовать мех в своих коллекциях. Примеру последует и бренд дизайнерской мужской одежды Brioni. Оба модных дома принадлежат французскому производителю предметов роскоши - компании Kering (бывшей PPR) французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

"На протяжении многих лет Kering стремилась стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, неотделимой от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов", - заявил Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.

"Пришло время сделать еще один шаг и прекратить использование меха во всех наших коллекциях, - добавил он. - Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этим переменам".

Защитники животных давно добиваются от модных домов отказа от использования натурального меха. В последние годы один за другим бренды прислушивались к активистам.

То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон
То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон / фото GETTY IMAGES

Из брендов, входящих в империю Франсуа Пино, первым об отказе от меха заявил в 2017 году Gucci. Примеру последовали Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

Модный дом Prada обещал с 2020 года более не использовать мех животных при разработке новых моделей.

Burberry еще в 2018 году заявляла об отказе от применения натурального меха в своих разработках, а также обещала вывести из продажи уже готовые меховые изделия.

Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года. В изделиях Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen также нет меха натуральных животных.

Chanel об отказе от меха заявлял в 2018 году.

Versace и Michael Kors также более не используют натуральный мех

Calvin Klein перестал использовать мех еще в 1994 году.

Canada Goose обещала полностью исключить мех к концу 2022 года.

Тогда же, к концу 2022 года пообещал искоренить мех их коллекций и модный дом Valentino.

В августе бренд Oscar de la Renta пообещал перестать выпускать изделия из меха.

Saint Laurent оставался одним из немногих модных домов, в коллекциях которого все еще использовался мех (вместе с Dior, Fendi и Louis Vuitton).

Между тем LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши и конкурент Kering, сообщила, что продолжит позволять своим брендам удовлетворять потребительский спрос на меховые изделия.

LVMH утверждает, что ее меховые изделия производятся "наиболее этичным и ответственным способом", а мех животных вымирающих видов не используется.

"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года
"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года / фото GETTY IMAGES

В марте этого года активисты движения в защиту животных (PETA) (Люди за этичное обращение с животными) протестовали у бутика Saint Laurent на авеню Монтень в Париже. Поводом послужила рекламная кампания с участием Кейт Мосс, где модель снялась в шубе из лисьего меха.

И модель, и бренд обвинили в убийстве животных. "Этот мех лучше смотрелся на лисе", - гласили комментарии.

По данным PETA, 85% меха, продаваемого в мире, добывается из животных, всю жизнь живущих в неволе, часто в очень плохих условиях.

Международная торговля мехом оценивается в несколько десятков миллиардов долларов в год, в ней занято около миллиона человек.

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"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год
То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон
"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года
BBC News
"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год
"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год
1 / 3фото GETTY IMAGES
То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон
То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон
2 / 3фото GETTY IMAGES
"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года
"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года
3 / 3фото GETTY IMAGES
"Нет меху". "Мы не шубы" - Протесты защитников прав животных в Париже против использования меха модными домами. 2007 год
То, что в 1946 году считалось в моде нормой, сегодня - дурной тон
"Жестокость вышла из моды" - гласит плакат активистов-защитников прав животных на Миланской неделе моды в феврале 2018 года
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