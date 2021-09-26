Модные дома Saint Laurent и Brioni отказываются от меха. Они далеко не первые

Модный дом Saint Laurent со следующего года не будет использовать мех в своих коллекциях. Примеру последует и бренд дизайнерской мужской одежды Brioni. Оба модных дома принадлежат французскому производителю предметов роскоши - компании Kering (бывшей PPR) французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.
"На протяжении многих лет Kering стремилась стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, неотделимой от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов", - заявил Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.
"Пришло время сделать еще один шаг и прекратить использование меха во всех наших коллекциях, - добавил он. - Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этим переменам".
Защитники животных давно добиваются от модных домов отказа от использования натурального меха. В последние годы один за другим бренды прислушивались к активистам.
Из брендов, входящих в империю Франсуа Пино, первым об отказе от меха заявил в 2017 году Gucci. Примеру последовали Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.
Модный дом Prada обещал с 2020 года более не использовать мех животных при разработке новых моделей.
Burberry еще в 2018 году заявляла об отказе от применения натурального меха в своих разработках, а также обещала вывести из продажи уже готовые меховые изделия.
Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года. В изделиях Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen также нет меха натуральных животных.
Chanel об отказе от меха заявлял в 2018 году.
Versace и Michael Kors также более не используют натуральный мех
Calvin Klein перестал использовать мех еще в 1994 году.
Canada Goose обещала полностью исключить мех к концу 2022 года.
Тогда же, к концу 2022 года пообещал искоренить мех их коллекций и модный дом Valentino.
В августе бренд Oscar de la Renta пообещал перестать выпускать изделия из меха.
Saint Laurent оставался одним из немногих модных домов, в коллекциях которого все еще использовался мех (вместе с Dior, Fendi и Louis Vuitton).
Между тем LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши и конкурент Kering, сообщила, что продолжит позволять своим брендам удовлетворять потребительский спрос на меховые изделия.
LVMH утверждает, что ее меховые изделия производятся "наиболее этичным и ответственным способом", а мех животных вымирающих видов не используется.
В марте этого года активисты движения в защиту животных (PETA) (Люди за этичное обращение с животными) протестовали у бутика Saint Laurent на авеню Монтень в Париже. Поводом послужила рекламная кампания с участием Кейт Мосс, где модель снялась в шубе из лисьего меха.
И модель, и бренд обвинили в убийстве животных. "Этот мех лучше смотрелся на лисе", - гласили комментарии.
По данным PETA, 85% меха, продаваемого в мире, добывается из животных, всю жизнь живущих в неволе, часто в очень плохих условиях.
Международная торговля мехом оценивается в несколько десятков миллиардов долларов в год, в ней занято около миллиона человек.
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