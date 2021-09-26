"Здесь нет политики, здесь – гуманитарный кризис". Мигранты замерзают на белорусско-польской границе

Польша, Латвия и Литва объявили чрезвычайное положение из-за наплыва тысяч мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси.

ЕС обвиняет Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против Запада.Польша вопреки международным нормам депортирует мигрантов от своих границ. По меньшей мере четыре человека погибли.

Корреспондент Би-би-си Ник Бил поговорил с мигрантами и теми, кто им помогает.

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