Опрос: Блинкявичюте по популярности почти не уступает президенту, в кабинете министров – новый фаворит

Согласно последнему исследованию, проведенному компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos Rytas, рейтинги президента Гитанаса Науседы и лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте все более сравниваются. Вторая новость заключается в том, что в кабинете министров появился человек, чей рейтинг одобрения выше отрицательного рейтинга. Это министр обороны Арвидас Анушаускас.

Самым популярным политиком Литвы остается Г. Науседа, за ним следуют лидер социал-демократов В. Блинкявичюте, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр обороны А. Анушаускас. В рейтинговой таблице, которую компания по исследованию общественного мнения и рынка Vilmorus публиковала месяц назад, министров с положительным балансом оценок не было.

По словам руководителя компании Vilmorus Владаса Гайдиса, этот успех министра может быть связан с его участием в процессе обуздания незаконной миграции.

«На первом месте, как и прежде, – президент. Его поддерживают около 52,8 проц. респондентов (тогда как отрицательного мнения о нем придерживаются 25,8 проц. респондентов). Рейтинг упал примерно на 2 проц., – видимо, глава государства был недостаточно активен. (…)

Гитанас Науседа / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

На втором месте – лидер социал-демократов В. Блинкявичюте, рейтинг которой составляет 49,2 проц. Это столько же, сколько было в прошлом месяце. Неодобрительного мнения о ней придерживается около пятой части опрошенных. Ей совсем немного не хватает до президентского рейтинга, но пока не поднялась.

Вилия Блинкявичюте / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На третьем месте – В. Матийошайтис, 44,5 проц., его рейтинг немного увеличился. Увеличился на 3 процента и рейтинг В. Чмилите-Нильсен (сейчас он составляет 40,3 проц.).

Рейтинг А. Анушаускаса в прошлом месяце был еще со знаком минус, сейчас он поднялся на целых пять процентных пунктов до 33,2 проц. Можно предположить, что это связано с мигрантским кризисом, в разрешении которого национальная оборона активно участвовала.

Арвидас Анушаускас / A. Pliadžio/KAM nuotr.

В настоящий момент этот кризис, можно сказать, полностью находится под контролем. По крайней мере, нелегальная миграция уже не достигает таких объемов, как раньше, когда через границу за одну ночь проходили сотни людей. Видимо, по этой причине стабилизировался и рейтинг Ингриды Шимоните: ее положительно оценивают 33,1 проц. респондентов, отрицательно – 46,9 проц. респондентов. Ее рейтинг даже вырос на 3 процентных пункта», - сказал В. Гайдис Радио LRT.

Ингрида Шимоните / E. Blaževič/LRT nuotr.

Во второй части списка находятся политики, у которых превалируют оценки со знаком минус. Наиболее негативно оценивается лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский. Его антирейтинг составляет 56,3 проц. Нет недостатка в непопулярных политиках и среди членов правящей коалиции.

«Антирейтинг Аушрине Армонайте составляет около 59,8 проц. Габриэлюса Ландсбергиса негативно оценивают 57,2 проц. респондентов, Эвелину Добровольску – 43 проц., Ремигиюса Шимашюса – почти 50 проц., и его антирейтинг продолжает расти», - прокомментировал В. Гайдис.

Ремигиюс Шимашюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Компания Vilmorus провела репрезентативный опрос населения по заказу газеты Lietuvos Rytas 9-16 сентября. Было опрошено 1 003 человека.