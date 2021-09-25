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2021.09.25 11:26

В Литве выявлено 1609 новых случаев коронавируса, скончалось 9 человек, 8 из них не были привиты

информация обновлена
LRT.lt, BNS2021.09.25 11:26
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики Литвы, за сутки в стране было выявлено 1609 новых случаев коронавируса, умерли еще 9 человек, 8 из которых не были вакцинированы.

Как явствует из статистической сводки, двое из скончавшихся в минувшие сутки не достигли 40-летнего возраста: один относился к возрастной группе 20-29 лет, второй – к возрастной группе 30-39 лет.

Всего на сегодняшний день в Литве от COVID-19 умерло 4896 человек, 91 из которых был полностью вакцинирован. Прямо или косвенно с COVID-19 связано 9728 смертей.

С начала пандемии COVID-19 в стране заболели 324,3 тыс. человек, из которых 13 508 по-прежнему больны.

Уровень заболеваемости коронавирусом за 14 дней достиг отметки 587,7 случаев на 100 тыс. жителей – за сутки это число увеличилось почти на двадцать случаев. Доля положительных диагностических тестов за 7 дней практически не изменилась и составляет 6,4 проц.

Первой дозой вакцины вчера было привито 3349 человек. Всего за сутки вакцинировалось 8987 человек.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 1009 человек, 121 из которых находится в реанимации.

Вчера из-за COVID-19 было госпитализировано 117 человек – на двадцать больше, чем днем ​​ранее.

Во время пика пандемии в январе этого года количество пациентов в больницах достигало 2,6 тысячи, из-за чего приходилось регулярно сокращать доступность других медицинских услуг.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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