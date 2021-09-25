В России займутся поиском учащихся, "склонных к деструктивному поведению"

Власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы почти более 1,6 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто "склонен к социально опасному и деструктивному поведению". Об этом пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту трёхлетнего бюджета.

Планируется разработать систему по мониторингу информации, которая может склонить или побудить детей "совершить действия, представляющие угрозу их жизни" или жизни и здоровью других людей. Из пояснительной записки следует, что программное обеспечение станет анализировать письменные работы учащихся и выявлять склонности к опасному поведению.

Деньги планируют выделить структуре Росмолодёжи, автономной некоммерческой организации "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды", которую создали в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина.

Ожидается, что в 2022-2024 годах центр будет получать по 555 миллионов рублей. В 2021 году центру уже выделили почти 245 миллионов на создание этого программного обеспечения, но организация пока не получила деньги.

Задача центра — выявлять контент, связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями, согласно официальному сайту АНО. В интервью Forbes глава центра Денис Заварзин оценил число аккаунтов в соцсетях, которые "хотя бы один раз касались" деструктивного контента, в 61 млн, уточнив, что за одним человеком может стоять сразу несколько таких аккаунтов.

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Александр Бастрыкин

Работу системы центра он описывает следующим образом: в базу нейросетевого комплекса попадают разные аккаунты с суицидальным, депрессивным и другим подобным контентом, в автоматическом режиме система наблюдает за активностью таких страниц. Если активность увеличивается, аккаунт попадает в "красную зону", и операторы более детально разбирают профили, анализируют их и передают информацию в профильные службы "для организации профилактической работы" с их владельцами, если речь идет о суицидальной активности, либо в правоохранительные органы, если центр обнаруживает признаки подготовки преступления.

В основе системы по анализу письменных работ может лежать нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями, предположил в беседе с РБК руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев. Изучив такие тексты, программа сможет распознавать паттерны, анализируя образцы письменных работ. Работы с высоким процентом совпадения паттерна могут маркироваться соответствующим образом, говорит эксперт.

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что массовые убийства, подобные нападению на Пермский университет, происходят из-за того, что подростки не получают "достаточного уровня воспитания, культуры", а их нравственные ценности и ориентиры "размыты".

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", — сказал Бастрыкин.

Бастрыкин также отчитался, что в Красноярском крае задержан юноша, готовивший нападение на местную школу. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал о задержании студента Южного аграрного техникума в Красноярском крае, который собирался убить четырех однокурсников из-за конфликта. Этот ли случай имел в виду Бастрыкин, неизвестно.

Радио Свобода