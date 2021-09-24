Новости

2021.09.24 16:20

Шимоните почтила в Шедуве память убитых евреев

Президент: Литва лишилась важной части своей самобытности
BNS, LRT.lt2021.09.24 16:20
Визуализация музея "Исчезнувший штетл"
Визуализация музея "Исчезнувший штетл" / Šeduvos žydų memorialinio fondo nuotr.

В пятницу литовский премьер Ингрида Шимоните в Шедуве Радвилишкского района почтила память убитых евреев.

"К сожалению, мы не можем изменить это ужасное прошлое, однако очень важно, чтобы мы о нем помнили и восстанавливали и берегли сохранившееся уникальное культурно-историческое наследие евреев Литвы", – сказала И. Шимоните для правительственного сообщения.

Она посетила в пятницу три места убийств евреев, находящиеся в Пакутянском и Ляудишкском лесах, побывала у памятника скульптора Ромуалдаса Квинтаса, посвященного всем евреям Шедувы, а также на месте находившихся возле памятника синагог Шедувы.

Глава правительства интересовалась музеем "Исчезнувший штетл", который строится на частные средства возле уже обустроенного Старого еврейского кладбища.

"Исчезнувший штетл" - не имеющий аналогов в мире музей истории, культуры и памяти литвакских местечек. С помощью новейших технологий музей представит историю, культуру и быт еврейского местечка – штетла – Литвы, расскажет истории людей, которые жили в Шедуве, а также о полном уничтожении городка в годы Холокоста. Планируется, что музей "Исчезнувший штетл" откроется в Шедуве в 2023 году.

Шедува была классическим еврейским штетлом Литвы. Около 100 процентов ее жителей были литваки.

На старом еврейском кладбище Шедувы была похоронена прапрабабушка бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, из этого местечка родом мать главы Иерусалимского бюро Центра С. Визенталая – Эфраима Зуроффа.

Президент: Литва лишилась важной части своей самобытности

Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литва лишилась большой и важной части своей самобытности, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на церемонии в память жертв геноцида евреев в Литве.

"Сегодня мы склоняем головы, вспоминая сотни тысяч литовских евреев, погибших во время Холокоста. За одно историческое мгновение была уничтожена община, создававшая сотни лет многокультурное литовское государство", – обратился в четверг Г. Науседа с видеобращением к участникам концерта, прошедшего во дворике Президентского дворца по случаю 80-летней годовшины Холокоста в Литве.

По словам главы государства, всего за несколько лет Литва лишилась большой и очень важной части своей самобытности, говорится в сообщении администрации президента.

"В Панеряй и в сотнях других местах убийств мы потеряли историю, которую создавали вместе с еврейским народом. Мы лишились сограждан, вместе участвовавших в боях за независимость, вместе проживавших сложные годы создания молодого государства, вместе питавших надежды на будущее независимой Литвы", – сказал президент Литвы.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% из более 200 тыс. евреев, проживавших в Литве.

Кроме того, 23 сентября - День памяти геноцида литовских евреев. В этот день, в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тысяч евреев.

Визуализация музея "Исчезнувший штетл"
Г. Науседа
Визуализация музея "Исчезнувший штетл"
Визуализация музея "Исчезнувший штетл"
1 / 2Šeduvos žydų memorialinio fondo nuotr.
Г. Науседа
Г. Науседа
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Визуализация музея "Исчезнувший штетл"
Г. Науседа
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Карта Беларуси
1 ч. назад

"Распад СССР был огромной ошибкой". Что преподают в школах Беларуси?

Лондон
1 ч. назад

Английские правила путешествий, связанные с Covid, вызывают возмущение во всем мире

Ассоциативное фото
2 ч. назад

Литовские перевозчики бегут в соседние страны: убытки компании оценивают в десятки миллионов евро

В. Зеленский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Исторический шанс или большая коррупция: о чем на самом деле принятый Радой закон против украинских олигархов

Митинг у Сейма
4 ч. назад

В деле о беспорядках у Cейма – 62 позреваемых

Г. Науседа в Чикаго
5 ч. назад

В Чикаго президента Литвы "порадовали" плакатом с надписью "Науседа - гомофоб"

Портрет А. Навального в Риме
5 ч. назад

Навальный: страшно огорчён и разочарован Павлом Дуровым

Вильнюс
6 ч. назад

Снова рост: в Литве - 1464 новых случаев коронавируса и 14 летальных исходов

На литовско-белорусской границе
6 ч. назад

Литовско-белорусскую границу не смогли пересечь 50 мигрантов

Карлес Пучдемон
6 ч. назад

На Сардинии задержан бывший глава Каталонии Пучдемон

Последние мигранты покидают Руднинкай
Эксклюзив LRT.lt 10
2021.09.24 10:18
Эксклюзив LRT.lt

Последние мигранты покидают Руднинкай: жгут костры, жалуются на холод и цены

10
Вильнюс
2021.09.24 10:50

Снова рост: в Литве - 1464 новых случаев коронавируса и 14 летальных исходов

Г. Науседа в Чикаго
2021.09.24 11:58

В Чикаго президента Литвы "порадовали" плакатом с надписью "Науседа - гомофоб"

Ассоциативное фото
2021.09.24 15:03

Литовские перевозчики бегут в соседние страны: убытки компании оценивают в десятки миллионов евро

Память о Холокосте в Литве
2021.09.24 08:32

Сейм призвал самоуправления увековечить места массовых убийств евреев

Митинг у Сейма
2021.09.24 12:38

В деле о беспорядках у Cейма – 62 позреваемых

На литовско-белорусской границе
2021.09.24 10:38

Литовско-белорусскую границу не смогли пересечь 50 мигрантов

Портрет А. Навального в Риме
2021.09.24 11:43

Навальный: страшно огорчён и разочарован Павлом Дуровым

В. Зеленский
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.09.24 14:28
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Исторический шанс или большая коррупция: о чем на самом деле принятый Радой закон против украинских олигархов

Карта Беларуси
2021.09.24 16:08

"Распад СССР был огромной ошибкой". Что преподают в школах Беларуси?