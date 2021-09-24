Шимоните почтила в Шедуве память убитых евреев

В пятницу литовский премьер Ингрида Шимоните в Шедуве Радвилишкского района почтила память убитых евреев.

"К сожалению, мы не можем изменить это ужасное прошлое, однако очень важно, чтобы мы о нем помнили и восстанавливали и берегли сохранившееся уникальное культурно-историческое наследие евреев Литвы", – сказала И. Шимоните для правительственного сообщения.

Она посетила в пятницу три места убийств евреев, находящиеся в Пакутянском и Ляудишкском лесах, побывала у памятника скульптора Ромуалдаса Квинтаса, посвященного всем евреям Шедувы, а также на месте находившихся возле памятника синагог Шедувы.

Глава правительства интересовалась музеем "Исчезнувший штетл", который строится на частные средства возле уже обустроенного Старого еврейского кладбища.

"Исчезнувший штетл" - не имеющий аналогов в мире музей истории, культуры и памяти литвакских местечек. С помощью новейших технологий музей представит историю, культуру и быт еврейского местечка – штетла – Литвы, расскажет истории людей, которые жили в Шедуве, а также о полном уничтожении городка в годы Холокоста. Планируется, что музей "Исчезнувший штетл" откроется в Шедуве в 2023 году.



Шедува была классическим еврейским штетлом Литвы. Около 100 процентов ее жителей были литваки.

На старом еврейском кладбище Шедувы была похоронена прапрабабушка бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, из этого местечка родом мать главы Иерусалимского бюро Центра С. Визенталая – Эфраима Зуроффа.



Президент: Литва лишилась важной части своей самобытности



Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литва лишилась большой и важной части своей самобытности, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на церемонии в память жертв геноцида евреев в Литве.

"Сегодня мы склоняем головы, вспоминая сотни тысяч литовских евреев, погибших во время Холокоста. За одно историческое мгновение была уничтожена община, создававшая сотни лет многокультурное литовское государство", – обратился в четверг Г. Науседа с видеобращением к участникам концерта, прошедшего во дворике Президентского дворца по случаю 80-летней годовшины Холокоста в Литве.

По словам главы государства, всего за несколько лет Литва лишилась большой и очень важной части своей самобытности, говорится в сообщении администрации президента.

"В Панеряй и в сотнях других местах убийств мы потеряли историю, которую создавали вместе с еврейским народом. Мы лишились сограждан, вместе участвовавших в боях за независимость, вместе проживавших сложные годы создания молодого государства, вместе питавших надежды на будущее независимой Литвы", – сказал президент Литвы.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% из более 200 тыс. евреев, проживавших в Литве.

Кроме того, 23 сентября - День памяти геноцида литовских евреев. В этот день, в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тысяч евреев.