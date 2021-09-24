Литовские перевозчики бегут в соседние страны: убытки компании оценивают в десятки миллионов евро

Из-за финансовых проблем, отсутствия водителей, нарушения логистических цепочек и расторгающих договор с перевозчиками клиентов представители этого сектора все чаще посматривают на рынки Латвии и Польши, отмечает Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava.

В соседних странах, где, по мнению ассоциации, инвестиционная среда намного более благоприятна, появляется рекордное количество компаний.

«Наш сектор находится в действительно сложной и напряженной ситуации, она из критической переросла в экстремальную. Литовские транспортные компании испытывают нарастающие экономические трудности, исчисляя убытки в десятки миллионов евро.

Критический уровень уже достигнут из-за нехватки водителей-дальнобойщиков, грузовики все больше пустуют, логистическая цепочка нарушается, а клиенты все чаще расторгают контракты с перевозчиками, штрафуя за просрочку выполнения договорных обязательств», - сказал генеральный секретарь ассоциации Зенонас Буйвидас.

Компании балансируют на грани банкротства



Зенонас Буйвидас / Pranešimo autorių nuotr.

По его словам, особенно сложная ситуация складывается в малых предприятиях с числом сотрудников до 49 человек: «Они уже давно находятся на грани выживания, балансируя на грани банкротства».

Нехватка водителей, по словам З. Буйвидаса, является одной из самых больших проблем.

«Вот уже четыре месяца, как министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, не может отменить квоты и выделить дополнительные 15 тысяч квот, которые насчитала Служба занятости. Сейчас есть разрешения на работу, как мы их называем, платные квоты, около 12 тысяч уже выкуплено, чтобы мы могли нанимать водителей из третьих стран, а не граждан Европейского Союза (ЕС).

Вызывает разочарование то, что министр М. Навицкене приняла такое решение, которое дискриминирует и разрушает транспортно-логистический бизнес, не вдаваясь в особенности этого сектора. На самом деле автомобили не ездят без водителей», - говорит З. Буйвидас.

Генсек ассоциации отмечает, что от таких решений пострадает не только бизнес, но и государство.

«Мы уже несем стратегические экономические и социальные потери. Сбор налогов в госбюджет с транспортного сектора снизился, потому что, как я уже сказал, компании создаются за пределами Литвы. А ведь этот сектор является третьим по величине налогов, уплачиваемых в бюджет», - говорит он.

«Ищутся новые возможности, и одна из них — это Латвия, где существуют более благоприятные условия для бизнеса, более простые процедуры трудоустройства, налоговая среда и нет ограничений на деятельность. Каждый, кто может и имеет финансовые ресурсы, чтобы попытаться сэкономить, вынужден продолжать свою деятельность за границей», - отмечает З. Буйвидас.

Логистов привлекает Латвия



Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Витас Бучинскас, вице-президент ассоциации, подчеркивает, что все больше компаний исследуют латвийский рынок, анализируя, как создать и продолжить свою деятельность в этой стране.

«В этой стране [Латвии] нет системы квот для найма водителей грузовиков, которых не хватает во всем мире. Также отсутствует система коэффициентов, которая применяется при расчете заработной платы в Литве и налогообложении суточных. Кроме того, это также удачное сообщение», - говорит В. Бучинскас.

По его словам, большая часть транспортного сектора уже запущена властями Литвы.

«Предпринимаются попытки прикрыться требованиями Пакета мобильности, якобы во всей Европе ощущается нехватка водителей, и Литва не исключение. Но на самом деле, каждый должен понимать, что решения, принятые нашим правительством, были последней каплей, которая спровоцировала миграцию транспортных компаний из Литвы.

Остановить это будет очень сложно. Думаю, остановить этот процесс будет невозможно. Вернуть эту отрасль, которая генерирует целых 7 процентов ВВП в экономике Литвы, на мой взгляд, будет невозможно», - не скрывает В. Бучинскас.



Экономист: Литве трудно конкурировать с Польшей



Марюс Дубниковас / BNS nuotr.

По словам экономиста Марюса Дубниковаса, перевозчики составляют важную часть экономики страны, поэтому исключение того или иного сектора может привести к серьезным проблемам в экономике.

«Возможно, мы потеряем тот импульс, который получили во время пандемии, когда успешно пережили этот период», - предупреждает экономист.

М. Дубниковас также отмечает, что Литве трудно конкурировать с Польшей, особенно учитывая ее географическую близость к Западной Европе.

«Наша страна должна попытаться преодолеть эти неудобства дополнительными аргументами. Что еще более важно, есть критерии, которые мы можем регулировать: скорость и простота набора рабочей силы из третьих стран. В Польше она очень высока, поляки не побоялись даже нанять более миллиона украинцев. Одновременно в Польше и Латвии более привлекательная среда для налогообложения реинвестированной прибыли, что способствует росту компаний», - говорит экономист.

Игнас Волбикас, член правления компании Savesta Consulting, которая помогает перевозчикам обосноваться в Польше, подчеркивает, что в этом году в Польше открываются почти 500 транспортных компаний.