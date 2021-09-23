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2021.09.23 16:05

В Беларуси россиянке Софье Сапеге продлили домашний арест

"Настоящее время"2021.09.23 16:05
Роман Протасевич и София Сапега
Роман Протасевич и София Сапега

В Беларуси россиянке Софье Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря. Об этом сообщает BBC и DW со ссылкой на мать Сапеги Анну Дудич.

25 июня бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Адвокат девушки отметил, что на Сапегу наложен ряд ограничений, в том числе на общение посредством личного контакта, посредством мессенджера и телефонной связи. В будущем она может встретиться с родственниками только с разрешения следователей. Также ее адвокат считает, что перевод Сапеги под домашний арест связан в первую очередь со встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Позже СК Беларуси заявил, что обвиняемые Протасевич и Сапега дают "последовательные признательные показания".

Протасевич был задержан и арестован 23 мая в Минске после принудительной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс. В ноябре 2020 года его внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. По некоторым данным, власти Беларуси заставили самолет Ryanair сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично Лукашенко.

Протасевич после ареста находился в СИЗО КГБ в Минске. Он дал интервью телеканалу ОНТ и программе "Ничего личного". Он заявил, что полностью признал вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

Вместе с ним была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Она проходит по делам об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342). 25 мая, по данным источника "Русской службы ВВС", ее признали подозреваемой по третьему уголовному делу – по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Настоящее время"

Роман Протасевич и София Сапега
Роман Протасевич и София Сапега
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Роман Протасевич и София Сапега
# В мире# Беларусь
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