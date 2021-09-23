Определен автор лучшей идеи проекта Вильнюсского железнодорожного вокзала

Лучшим архитектурным проектом реконструкции комплекса Вильнюсского железнодорожного вокзала Green connect признана работа крупнейшей британской архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сообщила столичная мэрия.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сообщил, что Zaha Hadid Architects знакома с Вильнюсом, у нее большой опыт проектирования подобных объектов, она уже проектирует железнодорожную станцию линии Rail Baltica в Таллине.

"Представленная ими проектная идея создает своеобразный, узнаваемый образ, имеющий должное соотношение с контекстом нового вокзального терминала. Этот образ формирует качественную систему общественных пространств и посредством его обеспечивает важные связи между микрорайонами Наунянинкай, Науяместис и Старым городом", – отметил в пресс-релизе М. Пакальнис.

Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75.

В целом на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы.

Вильнюсский железнодорожный вокзал / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 членов, в ней работали литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления.



Железнодорожную станцию в вильнюсе построили при строительстве Петербурго-Варшавской железной дороги (1853—1862). Первый поезд прибыл из Динабурга 4 сентября 1860 года. Здание вокзала было построено в 1862 году, паровозное депо — в 1884 году. Во Вторую мировую войну здание вокзала было сильно разрушено и к 1950 году его построили заново. В 2000 году здание прошло реконструкцию.