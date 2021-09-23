Премьер: Холокост - это трагедия не еврейского народа, а Литвы и всего мира

Холокост не является трагедией одного лишь еврейского народа, это трагедия Литвы и всего мира, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, акцентируя, что мы должны предотвратить путь вспышкам ненависти и насилия в будущем.

Об этом она заявила в четверг, на проходившем в вильнюсском сквере Руднинку мероприятии в память о жертвах геноцида евреев Литвы "Дорога памяти 941–2021".



В четверг в Литве проходят памятные мероприятия по случаю 80-ой годовщины начала Холокоста в стране. Сегодня также отмечается День памяти жертв геноцида евреев.

"То, что произошло, не является трагедией еврейского народа, это трагедия и всех проживавших и проживающих в Литве народов, всего государства, и конечно, трагедия всего мира, поскольку мир лишился уникального колорита, мир лишился огромного потенциала, мир лишился возможных открытий и решений", – сказала И. Шимоните собравшимся.

"Но самое важное не это – важнее всего было то, что методически убивали людей, убивали их мечты, их таланты, их отношения и все это происходило под прикрытием самых абсурдных теорий заговора и абсурдных измышлений", – добавила она.

Она сказала, что "хочется верить, что это были самые болезненные часы прошлого, время безумия, которое не имеет ничего общего с сегодняшним днем".

Однако глава правительства подчеркнула, что мы должны предотвратить путь вспышкам ненависти и насилия в будущем.

"Все же такие катастрофы могут повторяться – вспышки насилия, подстрекательство к ненависти никуда не исчезли. И сейчас часто они основываются на самых абсурдных теориях заговора и абсурдных измышлениях, поэтому мы все, особенно те, кто находятся здесь и понимают, почему важно здесь находиться, обязаны сделать все, чтобы этого не случилось", – сказала премьер.

В Литве – мероприятия по случаю 80-летия Холокоста



В Вильнюсе организуется марш "Дорога памяти", который закончится в Панеряй, где состоится церемония в память о жертвах Холокоста.

В мероприятиях примут участие спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, другие члены правительства, послы иностранных государств, члены Сейма, члены литовской еврейской общины.

Более 150 школ по всей Литве будут участвовать в «Пути памяти», сообщает Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве.

В рамках Дня геноцида евреев Литвы в четверг также пройдут и мероприятия в музее Каунасского IX форта. Здесь память жертв Холокоста почтут на поле массовых убийств и у памятника жертвам нацизма.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс. евреев, проживавших в Литве.

Кроме того, 23 сентября - День памяти геноцида литовских евреев. В этот день, в 1943 году, было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

По данным Литовского центра изучения геноцида и сопротивления, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тысяч евреев.