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2021.09.22 16:15

Правительство пока не приняло решение о карантине и обязательном ношении масок

Дулькис: меняется режим изоляции
Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2021.09.22 16:15

Несмотря на то, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила во вторник, что решения об обязательном ношении масок и возвращении режима карантина могут быть приняты в среду, эти вопросы были перенесены на следующее заседание правительства. 

Правда, министр здравоохранения утверждает, что члены правительства единодушны в том, что правила ношения масок нужно ужесточить.

Вчера, отвечая на вопрос, планируется ли вернуться к обязательному ношению масок в закрытых помещениях, премьер-министр сказала, что решение об этом может быть принято в среду. По ее словам, для того, чтобы вернуть обязательное ношение масок, в стране следует вновь ввести карантин.

Тем не менее, вопросы ношения масок или введения карантина в среду кабинет министров не поднимал. Решение по этим вопросам отложили до следующего заседания правительства.

Шимоните: необходим более жесткий контроль

И. Шимоните
И. Шимоните / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Подводя итог обсуждению, которое мы провели в неформальной части, я предлагаю на следующем заседании правительства, Министерству здравоохранения или внутренних дел внести те поправки, которые требуют решения правительства по этим общим требованиям, связанным с безопасностью в закрытых помещениях, прежде всего по маскам, а также по удаленной работе.

Нам нужно очень четко ответить на вопрос, каким должен быть статус - должен ли быть статус чрезвычайной ситуации, что у нас есть сейчас, или карантин. На мой взгляд, ответственность конкретного человека за нарушение правил - очень важный фактор, побуждающий к соблюдению правил», - сказала И. Шимоните.

Говоря об экономической деятельности, премьер сказала, что ограничения для лиц без паспорта возможностей работают, но необходим более жесткий контроль. Она сказала о необходимости разделить бремя и ответственность между учреждениями, которые этот контроль осуществляют.

«Основные, наверное, пути развития - это, с одной стороны, дети в школах, а с другой - рабочие коллективы. Именно по вопросу школ будет приниматься решение о тестировании и изоляции детей, чтобы этот процесс был более мотивирующим для тех, кто проходит тесты, защищает себя и других.

Что касается рабочих коллективов, то в первую очередь, я, наверное, настоятельно рекомендую вам собрать данные крупных работодателей, где есть невакцинированные люди и предложить всю нашу помощь в вакцинации сотрудников», - сказала премьер.

Дулькис: меняется режим изоляции

А. Дулькис
А. Дулькис / D. Umbraso/LRT nuotr.

На состоявшейся после заседания правительства пресс-конференции министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что все министры согласились с необходимостью ужесточить правила ношения масок в помещениях. По его словам, на неформальной встрече обсуждались также вопросы удаленной работы.

«Что касается удаленной работы, то была дискуссия о том, что следует проконсультироваться с эпидемиологами и на межведомственном совещании, не должны ли мы предлагать, скажем, удаленную работу в государственном секторе, принимая во внимание общую эпидемическую ситуацию», - сказал министр.

«К следующей среде мы подумаем с юристами о статусе – должен ли это быть режим чрезвычайной ситуации или карантин, потому что это зависит от того, кто несет ответственность за несоблюдение правил. В одном случае это вопрос ответственности организатора, а в другом - личной ответственности человека. Оценив это, мы представим решение о ношении масок к следующей встрече», - прокомментировал А. Дулькис.

Он также отметил, что с учетом ситуации с вакцинацией и практики других стран будет сокращен период изоляции после контакта с больным COVID-19 с 14 до 10 дней. По словам министра, это особенно важно в сфере образования.

А. Дулькис также меняет правила в учебных заведениях - дети, у которых был диагностирован COVID-19, должны будут изолироваться. Школьникам, контактировавшим с группой повышенного риска, будет предложено пройти ПЦР-тест, а в случае отказа они также будут подвергнуты 10-дневной изоляции.

И. Шимоните
А. Дулькис
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
И. Шимоните
И. Шимоните
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
А. Дулькис
А. Дулькис
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
И. Шимоните
А. Дулькис
# Литва
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