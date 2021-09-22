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2021.09.22 13:36

Изменения в репертуаре Русского драматического театра Литвы на сентябрь

LRT.lt2021.09.22 13:36
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй / Фото РДТЛ

Предлагаем вашему вниманию репертуар Русского драматического театра Литвы на сентябрь 2021 г. В нем произошли некоторые изменения.

Репертуар:

22 сентября, среда, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня». Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+. Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.

23 сентября, четверг, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

24 сентября, пятница, 18:30 ч. Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч. 15 мин.

26 сентября, воскресенье, 14:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 55 мин.

30 сентября, четверг, 18:30 ч. «Одинокий человеческий голос». По книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Реж. Владимир Дорондов. Моноспектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин. Малая сцена.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра rusudrama.lt

Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
1 / 1Фото РДТЛ
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
# Культура
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