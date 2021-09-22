В Литве - 1402 новых случаев коронавируса и 19 летальных исходов

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1402 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Все скончавшиеся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.



Это наибольшее количество новых случаев с 7 мая, когда было зарегистрировано 1524 случая заболевания коронавирусом.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 522,1 случая на 100 тысяч жителей.



За последние сутки 2912 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки первой или второй дозами вакцины были привиты 7676 человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения старше 12 лет.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4849 человек, из них 83 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 992 человека, 114 из них – в реанимации.

За минувшие сутки было сделано 14 400 ПЦР-тестов и 10 600 тестов на антиген COVID-19.