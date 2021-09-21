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2021.09.21 16:47

В Литве за незаконное пересечение границы осуждены два мигранта

Радио LRT2021.09.21 16:47
Мигранты в Литве
Мигранты в Литве / A. Morozovo/LRT nuotr.

Двое мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси, осуждены за незаконное пересечение границы. Это подтвердил Радио ЛРТ апилинковый суд Вильнюсского региона.

Суд вынес свой вердикт две недели назад. Иностранцы из Беларуси прибыли в Литву в конце июля, они, в отличие от большинства мигрантов, не обращались за убежищем и заявили, что их целью было добраться до Германии.

Они были приговорены к 30 суткам ареста, но задержанные с момента прибытия мигранты фактически отбыли свой арест в ожидании постановления суда. Это первые прибывшие во время кризиса, которые были осуждены за пересечение границы.

За последние сутки в Литву пытались попасть около 20 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, сообщила Служба охраны госграницы.

Служба отмечает, что, по сравнению с воскресеньем, их число сократилось, тогда не впустили почти 50 нелегалов.

За минувшие сутки мигранты приближались к литовской границе у Шальчининкского, Вильнюсского и Игналинского районов.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Пограничный контроль на литовской стороне продолжается в усиленном режиме.

Мигранты в Литве
Мигранты в Литве
1 / 1A. Morozovo/LRT nuotr.
Мигранты в Литве
# Литва
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