Следствие в Великобритании выдвинуло обвинения в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России.
По данным Скотленд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ (Главное управление Генштаба, военная разведка) Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвинёнными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В её результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.
О Сергее Федотове, он же Денис Сергеев, первым сообщили более двух лет назад расследователи из группы Bellingсat. Они же первыми раскрыли предполагаемые реальные имена Петрова и Боширова. Двое людей, представившихся Петровым и Бошировым, тогда появились в эфире RT и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. С тех пор они не появлялись на публике.
Би-би-си позднее выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Утверждается, что Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.
Радио "Свобода"