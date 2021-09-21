Новости

2021.09.21 16:33

Британия обвинила третьего россиянина по делу об отравлении Скрипалей

Радио «Cвобода»2021.09.21 16:33
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль / AP nuotr.

Следствие в Великобритании выдвинуло обвинения в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России.

По данным Скотленд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ (Главное управление Генштаба, военная разведка) Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвинёнными в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным (они же Руслан Боширов и Александр Петров) непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В её результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом "Новичок", однако выжили. Погибла гражданка Великобритании, отравившаяся "Новичком" спустя несколько месяцев после отравления Скрипалей, вероятно, случайно.

О Сергее Федотове, он же Денис Сергеев, первым сообщили более двух лет назад расследователи из группы Bellingсat. Они же первыми раскрыли предполагаемые реальные имена Петрова и Боширова. Двое людей, представившихся Петровым и Бошировым, тогда появились в эфире RT и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. С тех пор они не появлялись на публике.

Би-би-си позднее выяснила, что Денис Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Утверждается, что Сергеев мог руководить действиями подозреваемых в отравлении Скрипаля.

Радио "Свобода"

Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
1 / 1AP nuotr.
Юлия Скрипаль
# В мире# Россия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Мигранты в Литве
15 мин. назад

В Литве за незаконное пересечение границы осуждены два мигранта

Ассоциативное фото
34 мин. назад

Более 200 государственных ведомств Литвы купили сомнительные китайские телефоны

Мигранты в Рукле
45 мин. назад

Билотайте: минский режим открывает новые пути нелегальной миграции

Новый музей «Homo Sovieticus» в Вильнюсе
24
1 ч. назад

Новый музей «Homo Sovieticus» в Вильнюсе: красные стены, красные знамена и даже «красный» Playboy

24
А. Литвиненко
5 ч. назад

ЕСПЧ: Россия несёт ответственность за убийство Литвиненко

Ношение масок обязательно в общественном транспорте
5 ч. назад

В Литве снова будет рассматриваться вопрос обязательного ношения масок

Ассоциативное фото
6 ч. назад

Литва оказалась в "черной" зоне, в стране - 1155 новых случаев коронавируса

Ассоциативное фото
7 ч. назад

В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин

Выборы в России
5
7 ч. назад

Иван Тютрин: Дума на 100% подконтрольна Путину, пусть разные названия партий никого не смущают

5
Думские выборы в России
8 ч. назад

В Москве несколько сот человек выступили против фальсификаций

Ассоциативное фото
2021.09.21 10:15

Литва оказалась в "черной" зоне, в стране - 1155 новых случаев коронавируса

Новый музей «Homo Sovieticus» в Вильнюсе
24
2021.09.21 15:03

Новый музей «Homo Sovieticus» в Вильнюсе: красные стены, красные знамена и даже «красный» Playboy

24
Ношение масок обязательно в общественном транспорте
2021.09.21 11:11

В Литве снова будет рассматриваться вопрос обязательного ношения масок

Выборы в России
5
2021.09.21 09:28

Иван Тютрин: Дума на 100% подконтрольна Путину, пусть разные названия партий никого не смущают

5
Борис Вишневский
2021.09.20 17:39

В Петербурге неизвестные напали на депутата Бориса Вишневского

Ассоциативное фото
2021.09.21 09:38

В Швеции не разрешили назвать новорожденного Владимир Путин

Думские выборы в России
2021.09.21 08:29

В Москве несколько сот человек выступили против фальсификаций

Ассоциативное фото
2021.09.21 16:28

Более 200 государственных ведомств Литвы купили сомнительные китайские телефоны

А. Литвиненко
2021.09.21 12:01

ЕСПЧ: Россия несёт ответственность за убийство Литвиненко

Мигранты в Рукле
2021.09.21 16:17

Билотайте: минский режим открывает новые пути нелегальной миграции