В Вильнюсе предлагается снести центральное здание аэропорта: лестницы сыпятся, стены трескаются, крыша падает

В Вильнюсе предлагается снести центральное здание аэропорта - нынешний терминал прибытия, так как здание находится в плохом состоянии, а его техническое обслуживание обходится более чем в один миллион евро в год. Министр транспорта и коммуникаций также подчеркивает, что здание, построенное в советском стиле, не соответствует образу современной Литвы.

«Люди замечают осыпающиеся лестницы, потрескавшиеся стены здания, падающую крышу, что требует больших вложений. Мне кажется, пришло время сказать, что советское здание оккупационного периода не соответствует сегодняшнему образу современной Литвы. Самое главное, что нынешнее здание больше нефункционально. Это здание должно быть заменено новым и современным аэропортом, отвечающим потребностям пассажиров», - заявил журналистам в понедельник министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Он подчеркнул, что нынешний терминал вылета и прибытия в Вильнюсском аэропорту рассчитан на обслуживание 3 миллионов человек пассажиров в год, но еще до пандемии COVID-19 в 2019 году его посетили более 5 миллионов человек.

Скуодис отметил, что одним из решений было бы просто снести нынешний терминал прибытия в Вильнюсском аэропорту. В этом случае строительство нового терминала отправления, строительство которого должно быть завершено к 2024 году, упростило бы реконструкцию старого терминала отправления и адаптацию его к терминалу прибытия.

Ремонт в два раза дороже нового здания



Визуализация, как мог бы выглядеть Вильнюсский аэропорт после реконструкции / Vilniaus oro uostų nuotr.

«Аэропорт не соответствует не только имиджу Литвы, но и функциональным потребностям. Так что я надеюсь, что мы примем решение, что нам с этим делать. Есть несколько вариантов. Самый радикальный вариант - снести здание (терминал прибытия). Другой вариант - искать способы спасти некоторые детали, но это будет стоить в 2 раза дороже, чем новое строительство», - отметил министр.

Площадь нынешнего центрального здания аэропорта составляет около 2 тысяч кв. м, но из-за большого количества колонн полезная площадь составляет всего 150 кв. м.

«Только на первом этаже у нас есть площадь 2 тыс. кв. м. Всего на этой территории у нас около 150 охраняемых колонн. Благодаря этим колоннам и определенным архитектурным решениям у нас из 2 тысяч квадратных метров полезная площадь составляет всего 150 кв. Эти колонны не позволяют приспособить аэропорт для удобства пассажиров. В этом здании невозможно установить современные системы выдачи багажа.

У нас нет большого и просторного зала ожидания. Лифт должен быть больше, но мы не можем установить его, потому что он не прошел бы в определенных местах. Это здание не подходит для развития аэропорта, так как не рассчитано на нынешний пассажиропоток. Также оно не подходит для пассажиров с индивидуальными потребностями», - заверил М. Скуодис.

М. Скуодис / L. Penek/LRV nuotr.

По его словам, центральное здание аэропорта не уникально, такие постройки есть во многих городах России.

«Здание не было спроектировано сугубо для Вильнюсского аэропорта, такие здания есть в городах России, у меня возникают ассоциации с нашими советскими многоквартирными районами, когда многие проекты штамповались по одному стандартному проекту», - сказал министр.

Терминал прибытия аэропорта был построен в 1954 году и внесен в Реестр объектов культурного наследия.