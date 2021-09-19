Предварительные итоги российских выборов: в Думу проходят 4 или 5 партий

В России завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Оно шло три дня и, по данным независимых наблюдателей, сопровождалось многочисленными нарушениями, включая вбросы бюллетеней.

В ряде регионов – на Дальнем Востоке, в Сибири – уже есть первые предварительные итоги голосования, в явных лидерах на тех участках, данные о протоколах которых есть в Сети, – "Единая Россия" и КПРФ.

По данным ЦИК, подсчитаны результаты с более чем 12 процентов участков. Это главным образом участки Дальнего Востока и Сибири. Согласно этим данным, "Единая Россия" на первом месте, набирая около 40 процентов голосов, у КПРФ около 25 процентов, пятипроцентный барьер преодолевает также СРЗП, ЛДПР и "Новые люди".

Первые данные ЦИК (9,08% голосов) pic.twitter.com/OLyVU1cKsO — Рустем Адагамов (@adagamov) September 19, 2021

По ходу подсчёта голосов процент голосов за "ЕР" растёт, а за другие партии падает.

Согласно экзитполу ИНСОМАР, в Думу проходят 4 партии – нынешние парламентские партии. Это "Единая Россия" с 45,2% голосов, КПРФ – 21,0%, ЛДПР – 8,7%, СР – 7,9%".

Явка на выборах на 18.00 мск превысила 45 процентов.

По итогам выборов должны определиться 225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. После подсчёта голосов с 12 процентов участков в 123 округах лидируют представители "Единой России", в около 20 округов - кандидаты от других партий.

В течение дня в соцсетях публиковались протоколы подсчёта голосов по ряду участков, где итоги уже подведены. Комментаторы отмечали, что в таких регионах, как Приморский край, Бурятия, Иркутская область, на ряде участков КПРФ опережала "Единую Россию", стабильно набирая более 20 процентов голосов.

Одной из интриг выборов стали результаты кандидатов, поддержанных так называемым "Умным голосованием" – это проект соратников заключённого оппозиционера Алексея Навального. Российские власти добились блокировки списков "Умного голосования" на многих платформах, включая Google и AppStore.

В одном из округов Москвы (Ленинградском) лидирует поддержанная Умным голосованием самовыдвиженка Анастасия Брюханова. Пока не учтены итоги электронного голосования. Сторонники Навального требуют скорее их опубликовать.

Радио Свобода