В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

В России завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Оно шло три дня и, по данным независимых наблюдателей, сопровождалось многочисленными нарушениями, включая вбросы бюллетеней.

В ряде регионов - на Дальнем Востоке, в Сибири - уже есть первые предварительные итоги голосования, в явных лидерах на тех участках, данные о протоколах которых есть в Сети - "Единая Россия" и КПРФ.

Единого общероссийского экзитпола на этих выборах нет, общая картина скорее всего будет понятна только к утру.

Явка на выборах на 18.00 мск превысила 45 процентов.

По итогам выборов должны определиться 225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

Одной из интриг выборов стали результаты кандидатов, поддержанных так называемым Умным голосованием - это проект соратников заключённого оппозиционера Алексея Навального.

Думские выборы в России / AP nuotr.

Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещённый контент. Корпорации Apple и Google из-за требований российского законодательства убрали приложение "Навальный" из российских магазинов приложений. Основатель Telegram Павел Дуров, сославшись на действия Apple и Google, заблокировал бот "Умного голосования" в мессенджере. Видео с рекомендациями по "Умному голосованию" вечером в субботу, 18 сентября, заблокировал YouTube.

Думские выборы в России / AP nuotr.

В Центризбиркоме заявили о нескольких кибератаках на интернет-портал комиссии.

Помимо выборов в Госдуму, в России проходили местные выборы и выборы девяти глав регионов.

Радио Свобода