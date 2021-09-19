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2021.09.19 10:03

В Литве – еще 848 случаев COVID-19, скончалось 13 человек, 11 из них не были привиты

LRT.lt2021.09.19 10:03
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

В минувшие сутки в Литве было выявлено 848 новых случаев COVID-19, умерло еще 13 человек, 11 из них не были вакцинированы.

Двое из скончавшихся относились к возрастной группе 40-59 лет, все остальные – к более старшим возрастным группам.

По данным департамента статистики, уровень заболеваемости коронавирусом в Литве продолжает расти и уже достиг отметки 476,2 случая на 100 тысяч жителей за последние 14 дней. Доля положительных диагностических тестов за последние 7 дней составляет 5,8 процента.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным на воскресенье, в Литве уже существует 19 так называемых черных самоуправлений, большинство из которых находятся в Западной Литве.

Одной какой-либо дозой вакцины против коронавируса в минувшие сутки было привито 1 535 человек. В больницах в настоящее время проходит лечение 951 больной коронавирусом, 99 из которых находятся в реанимации.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

За прошедшие сутки в медицинские учреждения Литвы поступило 113 человек.

С начала пандемии в общей сложности в Литве переболели/больны 315 949 человек, 11 718 из которых продолжают болеть в настоящее время.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

Всего к сегодняшнему дню от COVID-19 в Литве скончалось 4 793 человека. Прямо или косвенно с COVID-19 связано 9 582 летальных исхода.

Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
4 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве
# Литва
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