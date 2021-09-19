Пограничники не пропустили около десяти мигрантов, двое пропущены по гуманитарным причинам

За минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, пограничники не пропустили примерно десять мигрантов, пытавшихся пробраться на территорию Литвы из Беларуси в непредназначенных для этого местах, сообщает Служба охраны государственной границы.

Примерно такое же число было на этой неделе в пятницу и во вторник.

В понедельник, среду и четверг фиксировалось около 20 иностранцев, пытавшихся пройти нелегально.

В субботу двое иностранных граждан были пропущены на территорию Литвы по гуманитарным соображениям.

В последний раз такое исключение делалось в прошлый вторник, когда по гуманитарным соображениям сотрудники Службы охраны государственной границы разрешили пяти иностранцам перейти границу.

Обустройство мигрантов в Рукле (архивное фото) / BNS nuotr.

По данным Службы охраны государственной границы, в минувшие сутки мигранты из Беларуси подходили к литовской границе в Игналинском, Швенчёнском и Лаздийском районах. В последнем, что стало уже привычным явлением в последнее время, фиксируется около половины всех мигрантов, пытающихся нелегально пройти из Беларуси на территорию Литвы.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения. Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.