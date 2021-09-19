Мумия не возвращается. Андрей Мальгин - о судьбе Медведева

Ничто так не удивляет в списке кандидатов от правящей партии на нынешних выборах, как отсутствие в нем собственно председателя партии Дмитрия Медведева. Знающие люди утверждают, что Дмитрий Анатольевич очень хотел попасть в этот список и даже под первым номером, с тем чтобы после избрания возглавить парламент и вернуть себе утраченный политический статус. И те же знающие люди объясняют: "Сергей Кириенко выступил против того, чтобы Медведев возглавил список "Единой России", из-за его высокого антирейтинга".

Но, помилуйте, откуда же взялся этот чертов антирейтинг? Из-за расследования Алексея Навального "Он вам не Димон"? Понятно, что это расследование посмотрело на ютьюбе более 40 миллионов человек, очень много, но это 2017 год, а к тому времени медведевский рейтинг уже был на нуле. Или "околоноля" – по выражению Владислава Суркова, предшественника Кириенко на должности куратора внутренней политики.

И по-другому быть не могло. Ведь за тем, чтобы рейтинг Медведева оставался низким, все эти годы ревниво следил не кто-нибудь, а сам лидер нации. Владимир Путин.

Казалось бы, всё шло так хорошо. И во время медведевской президентской вахты, и даже несколько лет после неё. Вот оба лидера катаются на велосипедах в Ново-Огареве, вот они на рыбалке, вот снова на рыбалке, и в третий раз на рыбалке, а вот играют в бадминтон, а вот пьют кефир под названием "Рузское молоко", а вот плотно завтракают после занятий на спортивных тренажерах в резиденции Бочаров Ручей. Формально Медведев как главнокомандующий даже взял на себя развязывание российско-грузинской войны в августе 2008 года (премьер-министр Путин в те дни прохлаждался на пекинской Олимпиаде, отдалившись на максимальное расстояние не только от Грузии, но и от Москвы).

Перспектив у Медведева при нынешнем режиме нет никаких. Андрей Мальгин

Когда Путин, отбыв два положенных ему по Конституции президентских срока, ушел в премьер-министры, он выбрал себе в преемники надежного младшего товарища, Дмитрия Медведева. Представляю, как трудно далось ему, высоко себя ценившему, это решение, и о нём Путин потом, уверен, не раз жалел. Хотя всем был хорош Медведев: и ростом невелик, и с путинской харизмой тягаться не мог, и коллега по юрфаку ЛГУ, а позже по Комитету внешних связей питерской мэрии. Но всё-таки совсем из другого теста: мальчик из профессорской семьи (в отличие от Путина, сына разнорабочего и уборщицы), так что и на государственной службе его тянуло больше к общению с интеллигенцией, чем с силовиками. Старательный и услужливый молодой человек, Медведев был приглашен Путиным в Москву в самом конце 1999 года и вскоре возглавил его предвыборный штаб на президентских выборах. Через пару лет и администрацию президента возглавил. Мне довелось с ним столкнуться в этот период – он решил вопрос быстро, эффективно, без проволочек. Но рассмотреть тогда в нём будущего президента было невозможно. Это был исполнитель, но никак не человек, принимающий решения.

Как только произошла так называемая рокировка, Путину надлежало освободить президентскую резиденцию в Ново-Огареве для новоиспеченного главы государства Медведева. Но он не стал этого делать. Президентскую переименовали в премьерскую, а для Медведева Путин распорядился выстроить в паре километров, в лесу, в Горках-9, новую. Путинский кортеж по-прежнему превосходил по своей величественности медведевский. Путинский пропагандистский аппарат во главе с В.Ю. Сурковым переехал из Кремля в Белый дом, в Кремле оставили только Алексея Громова. Традиционную декабрьскую президентскую "прямую линию" в декабре 2008 года провел снова Путин, уже переставший быть президентом, а месяцем ранее формальный президент Медведев внёс в Госдуму предложение для следующего президента увеличить президентский срок с четырех до шести лет. Путин немедленно прокомментировал: "Думаю, что „Единая Россия“ должна поддержать позицию Президента, и за счёт своего политического ресурса обеспечить прохождение президентских предложений через федеральный парламент, а при необходимости и через законодательные собрания регионов".

Вот это "думаю, что" никого не могло ввести в заблуждение. Это было прямое указание первого лица, а не второго. Путин думал о себе, о своих последующих шести годах. Которых, как он тогда планировал, должно было быть два раза по шесть. Однако нашлись желающие заблуждаться. Либеральная интеллигенция, а также предприниматели ловили слова президента Медведева, надеясь на реформы и расширение свобод. И действительно: стоило Путину устроить разнос руководству компании "Мечел" ("К нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы"), как уже через неделю Медведев выдвинул лозунг "Хватит кошмарить бизнес". А под конец срока Медведеву писали открытые письма телевизионщики и творческая элита: "Останьтесь! Мы вам верим!"

Я слышал от весьма сведущих людей еще в начале двухтысячных, что Путин начинает каждый рабочий день с выяснения двух цифр: как изменился его собственный рейтинг (измерения проводились ежедневно, для чего в структуре ФСО была создана специальная структура) и как изменилась мировая цена на нефть. Это – главное. Потом обсуждались другие темы. Не думаю, что за прошедший период что-то в этом подходе изменилось.

Не менее внимательно, уверен, Путин следил и следит за чужими рейтингами. По опубликованным свидетельствам, он даже запрещал тем или иным политикам идти на переговоры к террористам, захватившим заложников, чтобы у этих политиков не увеличивался рейтинг.

Нет сомнений, что в годы своего унизительного премьерства Путин ревниво следил за рейтингом Медведева. И его приходилось подправлять: то выставляя в прессе идиотом, когда тот устроил свистопляску с зимним и летним временем и поменял часовые пояса, то показав его дурацкий танец на Юрмальском фестивале, то продемонстрировав съёмку, как, лихо вскочив за руль джипа, Медведев едва не раздавил пришедших на встречу с ним зрителей, то тиражируя не предназначенную для публикацию реплику на переговорах с Бараком Обамой ("Я передам Владимиру"), то запуская в широкий оборот фотографию, где его, якобы в стельку пьяного, тащат, взяв с двух сторон под локти, Сильвио Берлускони и Николя Саркози. И так далее, и так далее. Так что "Он вам не Димон" произошёл гораздо раньше, чем мы сейчас думаем. На таком фоне Путин смотрелся более чем выигрышно. К образу нелепого и глупого клоуна, созданного в близких официозу СМИ, расследователи из ФБК добавили образ жадного, утопающего в роскоши сибарита. Эта гремучая смесь уничтожила рейтинг Медведева окончательно и бесповоротно.

Если к этому добавить классовое недоверие к чужаку у сплоченной корпорации силовиков, на мнение которых ослабший физически и умственно Путин сейчас опирается, как никогда ранее, перспектив у Медведева при нынешнем режиме нет никаких. Хотя я вполне допускаю, что, попади каким-то чудом он вновь в президентское кресло, то смог бы сделать много хороших и полезных вещей. Но это уже другая тема.

Радио Свобода