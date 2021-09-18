На акцию протеста, организованную Астраускайте, пришло около полусотни человек

В субботу под дождем около 50 человек пришло на очередной митинг «Народная трибуна», который был организован Астрой Астраускайте и направлен против ограничений, введенных властями для жителей, не имеющих паспортов возможностей.

По словам сотрудников полиции, на Ратушной площади могло находиться около 30-40 человек. Еще более десяти человек слушали выступления ораторов, прячась от дождя и ветра под крышами кафе и других домов.

В начале мероприятия сотрудники полиции задержали одного человека, который приблизился к сцене в состоянии алкогольного опьянения.

Самоуправление Вильнюса выдало разрешение на проведение этой акции. А. Астраускайте планировала, что на митинг соберется до 700 человек.

В начале мероприятия А. Астраускайте заявила, что недовольна действиями СМИ, которые, дескать, пытаются ее высмеять и маргинализировать.

«Летом выкладывают зимнюю фотографию, с закрытыми глазами. Так издеваются не только надо мной, но и над другими людьми, придерживающимися другого мнения, патриотами, защитниками Родины, языка и семьи», - сказала она.

Доктор Эдуардас Вайткус возмущался вакцинацией детей: «Прививать детей – это преступление. Соотношение пользы и вреда совершенно неясно, и велика вероятность, что вреда больше», - сказал он.

В одном из нескольких аккаунтов в фейсбуке, которыми располагает А. Астраускайте, она указывает, что во время акции протеста будет выдвинуто требование отменить экстремальную ситуацию, принудительное тестирование сотрудников, студентов и школьников, а также обязанность проходить вакцинирование.

Также предлагается отменить паспорта возможностей и любые ограничения для людей, которые не были вакцинированы или не переболели COVID-19. От президента Гитанаса Науседы требуют, чтобы он выразил недоверие правительству премьер-министра Ингриды Шимоните и предложил ему уйти в отставку. Кроме того, предлагается провести досрочные выборы в Сейм.

10 августа митинг, организованный этой женщиной у здания Сейма, перерос в массовые беспорядки. Сейчас они являются предметом досудебного расследования. Подозрения по факту массовых беспорядков предъявлены полсотне человек.