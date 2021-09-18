Премьер-министр об угрозе импичмента со стороны "аграриев": Хозяин – барин

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что оппозиционные "аграрии" имеют право выражать ей импичмент, но утверждает, что политики, не принадлежащие к правящему большинству, могли бы работать более конструктивно.

Об этом она сказала после того, как Союз "аграриев" и "зеленых" Литвы предъявил ей ультиматум. "Аграрии" заявили, что, если условия, поставленные партией, не будут выполнены в течение трех недель, в отношении премьер-министра будет инициирован импичмент.

"Я настолько уважаю демократию и Конституцию Литовской Республики, что знаю о существовании четко прописанных процедур – если кому-то не нравится министр или премьер-министр, есть возможность инициировать импичмент, есть возможность инициировать вынесение вотума недоверия правительству", - заявила И. Шимоните агентству BNS.

"Что я могу сказать: хозяин – барин. Если видят основание, действительно могут это делать, никто за руку не держит", - добавила она.

"Аграрии" требуют, чтобы И. Шимоните в течение трех недель отмежевалась от "налоговой реформы, увеличивающей налоговое бремя для жителей", в корне изменила стратегию борьбы с пандемией COVID-19 и вакцинации, публично отчиталась о затратах на борьбу с мигрантским кризисом, а также назвала четкие сроки, когда нелегальные мигранты будут возвращены в государства происхождения.

И. Шимоните заявила, что правительство работает в тяжелых условиях, пытается оказать помощь.

"А то, что это кому-то не нравится, вполне реально и понятно. Такова у оппозиции в определенной степени и работа, только она могла бы быть более конструктивной", - сказала премьер.

"Если господин Карбаускис считает нужным говорить языком ультиматумов, это его право", - сказала она.

У "аграриев" в Сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – 22 парламентария.

В соответствии с уставом Сейма, вынесение вотума недоверия премьеру или министру может инициировать не менее одной пятой состава парламента, то есть не менее 29 членов сейма.

Однако чтобы отправить премьера или министра в отставку, за это во время тайного голосования должно проголосовать не менее половины всех членов Сейма, то есть не менее 71 депутата.